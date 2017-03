Veilig ontgiften voor een betere gezondheid

Sneek – Hoe kan ik met detoxen ziekten voorkomen? Dat is het centrale thema van een bijeenkomst van MMV op dinsdag 28 maart a.s. in het Witte Kerkje in Sneek. MMV is de vroegere Moermanvereniging en wil niet alleen patiëntenvereniging zijn maar ook voorlichting geven over preventie van kanker. Detoxen of ontgiften is een voorbeeld van zo’n preventieve maatregel.

Hayo Bol is natuurgeneeskundig therapeut in Sneek en zal op de MMV-bijeenkomst aangeven welke effecten van een detox zijn te verwachten. Ontgiften is volgens Bol misschien wel de beste manier van preventie tegen welvaartsziekten. “Maar u kunt niet zomaar gaan detoxen. Daarom geef ik een aantal mogelijkheden om het toch veilig te kunnen doen”.

Met zijn 20 jaar ervaring is Hayo Bol een warm voorstander van preventieve gezondheidszorg om ernstige ziekten te voorkomen dan wel te verlichten. Hij doet veel met voeding en supplementen.