Lentebode Judasoor ‘tiert’ welig in Rasterhoffpark Sneek

Sneek – Na de krokussen en wilgenkatjes is de paddenstoel Judasoor de volgende lentebode die zich laat zien. Weliswaar groeit deze paddenstoelensoort het hele jaar door, maar onder zachte en relatief vochtige lenteomstandigheden (en over dat laatste hebben we momenteel niets te klagen) laat hij zich in grote aantallen zien op schaduwrijke plekken in het Rasterhoffpark in Sneek.

Het is duidelijk waar de paddenstoel zijn naam aan ontleent. Hij is roze-achtig van kleur en doorschijnend wanneer de zon er op schijnt. Het verhaal wil dat de paddenstoel de toevoeging ‘Judas’ dankt aan de Bijbelse figuur Judas, die zich ophing in een Vlier nadat hij Jezus had verraden voor dertig zilverlingen. De Vlier is tevens de favoriete gastheer van deze paddenstoelensoort.

Foto Ype van der Werf