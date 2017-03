Herboren ONS Boso Sneek krijgt loon naar werken

Hornaar – ONS Boso Sneek en SteDoCo speelden een wedstrijd met twee gezichten. Op het mooie sportpark aan de Groeneweg in het rustieke Hoornaar was thuisclub SteDoCo vóór rust duidelijk de bovenliggende partij. De 1-0 voorsprong bij de rust was dan ook helemaal verdiend. Maar in de tweede helft kwam er een totaal ander ONS Boso Sneek in het veld. De Snekers speelden veel directer en lieten de bal snel rondgaan. En waar vóór de rust veel ten onder ging aan onzorgvuldigheid wisten de spelers elkaar nu veel beter te vinden. Al meteen na rust kwam ONS Boso Sneek op gelijke hoogte door een fraaie treffer van Yume Ramos. En na bijna een uur voetbal bracht Martijn Roosenburg met een schot van afstand zijn ploeg op voorsprong. Nog tweemaal Ramos, en eenmaal Renco van Eeken en Ale de Boer maakten, dat je bijna niet kunt geloven, dat scoren in de voorgaande wedstrijden zo moeilijk was.

door: Jan van der Veen

Over: hoe tactiek en een tactische wissel een wedstrijd kunnen omdraaien. Dat hadden we óók boven dit verslag kunnen zetten. Want naast het feit, dat ONS Boso Sneek nét dat beetje inspiratie leek te missen in de eerste helft, dat het wél had in de tweede helft, was er ook halverwege het eerste bedrijf dat moment, waarop de trainers over en weer met hun spelers gingen schuiven, waardoor er een heel ander spelbeeld ontstond. Vooraf was wel bekend, dat SteDoCo een heel aardige ploeg in het veld heeft staan. En, dat één van de beeldbepalers in dat team is: Hakan Tokul, gesierd met rugnummer 9, maar het liefst zwervend over het hele veld. En daardoor zijn ongrijpbaarheid zeer vergrotend. De oud-speler van Jong FC Dordrecht is derhalve een voortdurend gevaar voor elke tegenstander. Hij scoort verhoudingsgewijs niet eens zo vaak. Maar je mede-ploeggenoten in staat stellen te scoren: dat is ook een belangrijke kwaliteit. Aanvankelijk was Tokul gekoppeld aan Klaas de Vries, gelukkig weer hersteld van het ziek-zijn, dat hem afgelopen dinsdagavond tegen Jong Almere City FC aan de kant hield. En Klaas weerde zich prima. ‘Het gevaar Hakan Tokul’ werd daardoor aardig in toom gehouden. Maar na een dikke 20 minuten bedacht trainer Virgil Breetveld van SteDoCo, dat het misschien handiger zou zijn om Tokul elders te posteren, waar hij zijn snelheid wat meer zou kunnen uitbuiten. En zo verhuisde Hakan naar de linkerkant van het veld, waar hij Iloba Achuna tegen het lijf liep. Achuna heeft vele kwaliteiten, maar snelheid is daarvan niet één van de grootste.

En keer op keer was de aanvaller van SteDoCo de verdediger van ONS Boso Sneek te snel af.

In de 25e minuut leidde dat tot een voorzet van links, die door Jordey van Dam bij de eerste paal werd ingetikt: 1-0. Prompt wisselde Richard Karrenbeld Achuna voor Ale de Boer. Ale, licht geblesseerd na de midweekse wedstrijd tegen Jong Almere City FC, was aanvankelijk aan de kant gehouden, maar zijn ervaring was nu meer dan nodig. Gustavo van der Veen verhuisde van rechtsachter naar de positie in het centrum van de verdediging, Frits Dantuma ging spelen op de plaats van Gustavo, Curty Gonzales zakte enigszins terug naar de positie van ‘opkomende middenvelder’ en Ale ging spelen in de spits naast Yume Ramos. Vervolgens heeft niemand meer van Hakan Tokul gehoord, hoewel hij tot de 90e minuut meedeed. Nogmaals: over hoe tactiek en een tactische wissel een wedstrijd kunnen omdraaien.

Veel fouten

Maar er was meer. Om alles op te hangen aan bovenbeschreven tactische omzetting doet de realiteit geen recht. De wedstrijd op het fraaie, maar wel wat gladde kunstgras in Hoornaar kende voor ONS Boso Sneek een hoopvolle start. Al na 5 minuten stuurde Klaas de Vries over links Yume Ramos weg, deze zette de bal scherp voor, maar de kopbal van de inkomende Danny Kampstra was te zacht en onvoldoende doelgericht. Nog mooier was de kans voor Yume Ramos in de 17e minuut. Remco Buist en Gino Boers liepen elkaar in het centrum van de verdediging in de weg, doelman Ritchie Steinmann stond te ver voor zijn doel, en Yume lobte de bal met de precisie van een Zwitsers uurwerk richting doel. In een uiterste poging nog te redden wat er te redden viel tikte Steinmann de bal over het doel. Maar in die fase viel al op, dat de Snekers niet altijd even zorgvuldig met het balbezit om gingen. Te snel was men de bal weer kwijt en veel passes kwamen niet aan of werden niet begrepen. En SteDoCo heeft een te degelijke ploeg om daarvan niet gebruik te maken. Zodoende werd de thuisclub steeds sterker en drong ONS Boso Sneek diep op eigen helft terug. Zonder daarbij overigens zich veel meer doelrijpe kansen te creëren dan die, waaruit het doelpunt ontstond. Of het moest al zijn de kopbal van Joran Schröder uit een voorzet van rechts van de mee op gekomen Chris Boom. Maar al met al gingen de meegereisde Sneker supporters niet met een erg goed gevoel de kantine in na het rustsignaal van scheidsrechter Prooi.

Flitsend begin van de tweede helft

Hoe anders werd de tweede helft! Een tot de tenen gemotiveerd ONS Boso Sneek trok meteen na de hervatting ten aanval. De bal belandde bij Yume Ramos , die bijna op de achterlijn de bal ontving, draaide en nog eens draaide, en hem vervolgens diagonaal voorbij keeper Ritchie Steinmann in de uiterste hoek deed belanden: 1-1.

Het noodlot leek voor de Snekers toe te slaan, toen Frits Dantuma enkele minuten later geblesseerd het veld moest verlaten. Maar Aron Strengholt liet zien, dat zijn vorm nog steeds groeiende is. En hij viel meer dan naar behoren in.

En dan willen we méér…………

Het uur was nog niet vol, of de rollen waren in het veld compleet omgedraaid. Want Yume Ramos werd perfect aangespeeld in de buurt van het doel, kaatste de bal terug op Martijn Roosenburg. Martijn haalde van zeker 25 meter uit, en via een woud van benen belandde de bal achter de SteDoCo-keeper: 1-2. Nog even stribbelde de gastheer in Hoornaar tegen. Maar de splijtende pass van Jay-Jay Meierdres op Chris Boom werd door laatstgenoemde over geschoten.

In de 65e minuut soleerde Curty Gonzales ouderwets langs de lijn, zette van links voor, maar de bal werd tot corner gewerkt. Martijn Roosenburg belastte zich met het nemen hiervan. Hij prikte de bal op het hoofd van Ale de Boer bij de tweede paal. Ale kopte de bal naar Yume Ramos bij de eerste paal, en deze knikte vervolgens het leer binnen: 1-3.

Grote ruimtes

SteDoCo móest wat! En toog ten aanval. Daardoor ontstond er ruimte voor ONS Boso Sneek. Maar de Snekers wisten elkaar ook zonder dat gegeven veel beter te vinden dan in de eerste helft, en sneden nu keer op keer door de vijandelijke verdediging. Ale de Boer passte in de 75e minuut op Yume Ramos. De bal leek door Luke Molkenboer te worden onderschept. Echter, hij deed dat slechts half. Daardoor verraste hij zijn eigen keeper en verscheen Yume Ramos alleen voor een leeg doel. Voor Yume: een intikkertje: 1-4. Binnen vijf minuten maakte ONS Boso Sneek vervolgens het halve dozijn vol. In de 77e minuut was Renco van Eeken zeer attent op het moment, dat de hele verdediging van SteDoCo in de fout ging. Remco kon doorlopen, maar het was nog niet eens zo eenvoudig om de bal voorbij de keeper te krijgen. Remco slaagde met een mooie beweging, en tekende 1-5 aan. Het werd tenslotte nog 1-6, toen Curty Gonzales (gaandeweg de wedstrijd weer echt ouderwets op dreef) vanaf de zijlijn een pass over zeker 40 meter bij Ale de Boer deed belanden, die Ale (op het oog: eenvoudig, maar zeer attent) promoveerde tot ONS’ zesde treffer.

Het had zelfs nog 1-7 kunnen worden. Maar toen Ale een kopie van de lob van Yume Ramos in de eerste helft losliet op het SteDoCo-doel was het in de 90e minuut keeper Steinmann die andermaal gestrekt een treffer wist te voorkomen.

Het lek boven?

De laatste weken maakten we ons zorgen over het scorend vermogen van ONS Boso Sneek. Die zorgen lijken aan de kant na de 1-6 in Hoornaar. En het is ook een enorme opsteker en een zekere bevrijding, dat het maken van doelpunten deze middag zo voorspoedig verliep. Feit is wel, dat SteDoCo na rust ontzettend verrast werd door de dadendrang van de Snekers, en na 1-3 de kluts helemaal kwijt was. Het verschil tussen 1-3 en 1-6 is dan kleiner dan het lijkt. Wat misschien nog veel positiever is dan het grote aantal treffers, dat is, dat het voetbal in de tweede helft zoveel beter was dan in de eerste 45 minuten. En, dat het spel in die fase deed denken aan de wedstrijden tegen Scheveningen, Harkemase Boys en Jong Almere City FC. Waar tóen de verdiende beloning door allerlei oorzaken achterwege bleef, daar kwam hij nu wel. En dat gun je de elf in het veld met hun begeleiders zo. Want er wordt mogelijk beter gevoetbald in dit seizoen dan in menige wedstrijd in het vorig seizoen. En ONS Boso Sneek is hard op weg om na 25 van de 34 wedstrijden het totaal aantal punten, dat vorig seizoen werd behaald na 30 wedstrijden (34 punten) te evenaren of zelfs te verbeteren. Of dat al in de volgende wedstrijd zal gebeuren valt te betwijfelen. Rijnsburgse Boys is nog weer van een andere orde dan SteDoCo, met alle respect gesproken. Maar de zege van svv Scheveningen in Rijnsburg op deze zelfde zaterdag, waar ONS Boso Sneek enkele weken geleden het datzelfde Scheveningen zeer lastig maakte geeft aan, dat ook Rijnsburgse Boys niet onklopbaar is.

En wie weet……………….

Wedstrijdgegevens:

SteDoCo-ONS Boso Sneek: 1-6 (1-0)

25 Jordey van Dam 1-0

48 Yume Ramos 1-1

59 Martijn Roosenburg 1-2

66 Yume Ramos 1-3

75 Yume Ramos 1-4

77 Renco van Eeken 1-5

80 Ale de Boer 1-6

Schr.: dhr. C.Prooi (Hellevoetsluis)

Ass.schr.: dhrn. D.van Aalst & A.F.Bruggeman

Kaarten: geel: (71) Luke Molkenboer (SteDoCo)