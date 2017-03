Sneker fontein definitief in het Hoogend

Sneek – Bewoners en ondernemers aan en om het Hoogend in Sneek konden vrijdag in de Waltazaal in het gemeentehuis in Sneek de fontein ‘De hoorn des overvloeds’ op ware grootte (3.20 meter boven de waterlijn) ervaren. Aanleiding was de petitie die voor de raadsvergadering van 26 januari aan wethouder Mirjam Bakker is aangeboden. Het unieke historisch stadsgezicht met de prachtige Waterpoort zou geweld worden aangedaan door de komst van de fontein, aldus de opstellers van de petitie.

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft vervolgens de fonteincommissie van Sneek gevraagd om nog eens serieus naar de in de petitie genoemde bezwaren te kijken, waarop deze visualisatiebureau The Imagineers (het voormalige Via Drupsteen) gevraagd hebben de situatie ter plaatse in de juiste proporties te visualiseren. (zie foto). Hierdoor bleek dat er in ieder geval geen sprake was een buitenproportioneel beeld dat het Sneker icoon de Waterpoort qua aandacht naar de kroon zou steken of een verstorend beeld op zou leveren, alhoewel niet allen het met die uitspraak eens bleken.

De plaats van de fontein is ook te bekijken via deze link en bijgevoegde foto.