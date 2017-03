In meer flats Liaukemastraat Sneek asbest gevonden

Sneek – Op vrijdag 17 februari gaf woningbouwvereniging Accolade in Sneek opdracht voor een asbestonderzoek in de portiek van de Liaukemastraat 15 t/m 27 in Sneek. Dit omdat er een asbestpaneel in een garagedeur was aantroffen. De besmette ruimten werden afgesloten en het asbest werd verwijderd. Daarnaast werden tot nu toe zeven andere portieken onderzocht, waarbij in drie van deze locaties asbestdeeltjes werden aangetroffen.

Ook deze ruimten zijn afgesloten om de portieken te saneren..Dit neemt per portiek gemiddeld een week in beslag. Bewoners kunnen wel in hun woning komen. Naar verwachting is het onderzoek volgende week volledig afgerond en ontstaat er meer duidelijkheid over het tijdsbeslag dat de hele operatie in beslag zal nemen.