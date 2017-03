Sneker Weerman: Vanmiddag droger met opklaringen

Sneek – Vanmorgen eerst nog buiig, vanmiddag wordt het droger met later in de middag enkele opklaringen. De wind is al wat afgezwakt en blijft vandaag meest matig uit het zuidwest tot westen waaien. De temperatuur komt rond de 6 graden uit. In 2005 was het andere koek met het weer, er lag in de morgen een 35 tot 45 cm sneeuw in onze regio.

Komende nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar een 2 graden boven nul. Morgen start nog droog met een enkele opklaring, echter de bewolking neemt snel toe en jawel, vanuit het westen gaat het weer regenen. We mogen dan ook een regenachtige middag verwachten. De wind waait morgen uit het zuidoosten en neem toe, matig tot vrij krachtig, voelt waterkoud aan bij een temperatuur van 7 graden.

Het weekend ziet er niet erg slecht uit, op zaterdag zien we de temperatuur in de dubbele cijfers komen en blijft het denk ik tot de avond droog, in de nacht naar zondag regen. Zondag zelf kans op een bui, ook zijn er opklaringen en is het die dag 8 graden. De wind waait uit zuidoost tot zuid.