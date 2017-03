Kraan Tandheelkunde Sneek neemt praktijk in Lemmer over

Lemmer/Sneek – De tandartsenpraktijk van Tineke Dijkstra in Lemmer is per 1 maart overgenomen door Henk Kraan van de tandartsenpraktijk Kraan Tandheelkunde in Sneek. De praktijk aan de Tramhaven 1 blijft bestaan en het volledige team tandartsen en medewerkers blijft op deze locatie werkzaam. Ook Tineke Dijkstra blijft als tandarts aan de praktijk verbonden. De naam van de praktijk is gewijzigd in Kraan Tandheelkunde.

Door strengere eisen, regelgeving en richtlijnen van overheden, inspectie en brancheverenigingen wordt het voor een enkele tandartspraktijk steeds gecompliceerder alles te kunnen blijven volgen en na te komen. Door het samenvoegen van praktijken kunnen veelal gemene zaken breed worden geregeld en gaat dit niet ten koste van de kerntaak: het leveren van perfecte mondzorg. Daarnaast is het nu mogelijk bepaalde specialismen onderling uit te wisselen en kennis en ervaring met elkaar te delen.

Kraan Tandheelkunde heeft nu drie vestigingen: één in Lemmer en twee in Sneek.In totaal werken er circa 50 medewerkers die veles pecialismen bieden zoals endodontologie, implantologie, mondhygiëne, parodontologie en preventie zorg en is er een speciale tandarts voor kinderen.