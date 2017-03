Programma Theater Sneek 8 t/m 12 maart

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Razend naar het boek van Carry Slee

Er is veel mis in het gezin van de jonge Sven. Zijn vader drinkt. En als hij dronken is, laat hij Sven alle hoeken van de kamer zien. In alles wordt Svens broertje Lennart voorgetrokken. Alleen in de speelfilms die hij bij elkaar droomt, is Sven gelukkig… vooral omdat zijn grote liefde Roosmarijn daar altijd de hoofdrol in speelt. Niemand mag weten dat Sven geslagen wordt. Ook Roosmarijn loopt met een geheim rond. Haar wiskundeleraar Bob kan niet met zijn vingers van haar afblijven. De jongen en het meisje zoeken hun toevlucht tot elkaar maar durven niet te praten over wat hen achtervolgt. Toch moet die waarheid boven komen drijven…

Musical // wo 08 maart 2017 // 19.30 uur // € 19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Erik van Muiswinkel met De Olieworstelaar

Erik van Muiswinkel is klaar voor de volgende ronde! Na de soepele winstpartijen versus Barack Obama en kapitein Schettino, neemt hij het in De Olieworstelaar tegen Erik van Muiswinkel op. Een veel geduchter tegenstander. In een reeks schermutselingen (over bijvoorbeeld UNESCO, topsport, openbaar sterven, vluchtelingen, China en Theo van Gogh) laat hij zichzelf in honderd hilarische minuten alle hoeken van de ring zien. Want het is ook een keertje mooi geweest. De Olieworstelaar: gespierd cabaret van een theatrale mannetjesputter.

Een grappig, grimmig en uitputtend man tegen man-gevecht waarin de cabaretier zichzelf tegenkomt, het opgeeft, toch doorzet en het publiek laat winnen.

“Rake grappen. Cabaret waar je lang over napraat.” NRC (****)

“Prachtig van taal, gelardeerd met een exact afgewogen hoeveelheid grappen. Een sterk staaltje zelfreflectie.” Parool (****)

“Erik van Muiswinkel op zijn best. Een treffend, genuanceerd en kritisch verteller.” Dagblad van het Noorden (****)

Cabaret // do 09 maart 2017 // 20.15 uur // € 22,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Staatsopera van Tatarstan met Madame Butterfly

Het verhaal over de onvoorwaardelijke liefde van de Japanse geisha Cio-Cio-San (Butterfly) voor de Amerikaanse marineofficier Pinkerton is door Puccini voorzien van ongelooflijk krachtige muziek. Met recht is dit wereldwijd één van de meest geliefde opera’s. Na het dramatische einde zal menigeen de zaal niet met droge ogen verlaten.

De Staatsopera van Tatarstan komt al ruim twintig jaar naar Nederland met kwalitatief hoogstaande producties. Met groot orkest, koor en internationale topsolisten hebben zij de harten van vele Nederlandse operaliefhebbers veroverd. De traditionele ensceneringen van de opera’s vallen bij het publiek zeer in de smaak.

Met orkest, Italiaans gezongen, Nederlandse boventiteling.

Muziek // vr 10 maart 2017 // 20.15 uur // € 36,50 // Laatste Kaarten! // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ellen Pieters, Frédérique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth met Adèle, Conny en Jasperina – De Grote Drie

Drie voormalige theaterdiva’s op één podium, gaat dat samen? Stel je voor dat Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong samen een programma zouden maken: een show rond hun grootste successen… De échte drie vedettes bij elkaar brengen, kan natuurlijk niet meer. Daarom brengen drie top-actrices de gouden stemmen van ‘De Grote Drie’ nu terug op het toneel. Natuurlijk met hun mooiste repertoire, maar ook met hun vertrouwde nukken en streken. U ziet de diva’s tijdens de heftige voorbereidingen en bij hun turbulente reis naar het verre buitenland.

“Een juweel van een voorstelling” AD (****)

“Het allermooiste van het Nederlandstalig amusementsrepertoire” Volkskrant (****)

“Een voorstelling om te koesteren” Volkskrant (****)

Muziektheater // za 11 maart 2017 // 20.15 uur // € 29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Kunstbende Friesland Voorronde

Jong creatief talent uit Friesland gaat op zaterdag 4 en zondag 12 maart de strijd met elkaar aan tijdens de jaarlijkse Friese voorronde van Kunstbende. Er zijn acht categorieën: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. De winnaars komen 1 juli uit in de landelijke finale van Kunstbende op het terrein van De Westergasfabriek in Amsterdam. De Friese voorronde DJ is op zaterdag 4 maart bij Neushoorn in Leeuwarden. Voor de andere categorieën zijn Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk op zondag 12 maart de gastheer.

Voor dit jaar hebben zich 77 acts ingeschreven, ruim 200 jongeren in totaal. In elke categorie worden de deelnemers beoordeeld door minimaal drie juryleden. Bij DJ zijn er vijf deskundigen. Onder meer regisseur Grytha Visser, danseres Hannelore Duynstee en presentator Willem ‘Waldpyk’ de Vries (Noardewyn, Omrop Fryslân) zullen feedback geven.

Zo 12 maart 2017 // 12.00 uur // € 5,00 // Atriumplein, ingang Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Let op! Per 1 maart 2017 is heel Cultuur Kwartier Sneek bereikbaar onder één telefoonnummer: 0515 431 400.