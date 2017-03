Veel IJssterren op marathon podium

Heerenveen- Maandagavond schaatsten de marathonschaatsers in Thialf de laatste baanmarathon van deze winter. In vier van de vijf categorieën stond een lid van de de IJsster uit Sneek op het klassementspodium. Helaas wist geen van de schaatsers een klassement te winnen maar alle 4 pakten ze een mooie tweede plaats in het klassement na 6 marathons.

In de C1 klasse pakt Wessel Horlings uit Heeg het zilver. In de wedstrijd over 60 ronden bleef het peloton lang bij elkaar maar in de finale ontsnapte er 3 man die snel bijna een rondje voorsprong nemen. In de sprint van het peloton pakt Wessel Horlings de 5e plaats en Gerben Gerbrandij uit Nijland de 8e plaats voor Bas Ludemann IJlst 9e . In het eindklassement van senioren werd Horlings 2e en Gerbrandij 6e deze talenten pakte in het klassement voor junioren B de 2e en 3e plaats. Bij de masters was de 2e plaats in het eindklassement voor Ludemann.

In de C2 categorie maakte Sjoerd Eisma uit Woudsend met 6 punten achterstand nog kans op de eind overwinning. Na winst in de vorige wedstrijd deed Eisma samen met zijn ploeggenoten van team Newspeed Sneek Jelle Johan Hoomans en Sybrand van der Wey verschillende pogingen om weg te komen uit het peloton. Maar de klassementsleider sprong telkens mee en wedstrijd draaide uit op massasprint. Eisma kwam al vroeg voor op te rijden in de laatste 2 ronden kwamen er nog 12 man over hem heen. De 13e plaats in de daguitslag was goed genoeg voor een mooie 2e plaats in het eindklassement.

Bij de Dames klom Silke Jellesma uit Ysbrechtum op het podium. Voor de finale wedstrijd stond Silke nog op plaats 6 in het tussenklassement maar de 4e plaats in de daguitslag was genoeg om naar de 2e plaats te klimmen. Het dames peloton bleef tot de finale compleet 2 dames sprinten een stuk voor het peloton uit en Silke komt daar achter net te kort voor de 3e plaats. Uit eindelijk blijkt na opmaak van het klassement dit toch genoeg te zijn om haar verjaardag op het podium te komen en een beker en bos tulpen mee te nemen.

Bij de C3 rijders geen rijders uit de regio Sneek op het eind podium wel een mooie prestatie van Albertjan Tummers uit Sneek. Tummers pakte in een massasprint van een gebroken peloton de 4e plaats. Marcel Kamstra kwam in het achterste deel van het peloton over de finish en zakte daardoor naar de 7e plaats in het klassement. Bij de C3 rijders was ook nog een opvallende deelnemer oud sprinter en skeeleraar Ying Mellema had zich laten verleiden om als niet licentiehouder deel te nemen aan een marathon. Mellema kon zich niet echt bemoeien met de wedstrijd maar kwam keurig in het peloton binnen.

Na de finale van de baancompetitie staan er nog 2 wedstrijden op het programma. Zondagavond in Deventer de finale van de regio NO competitie en woensdagavond 12 maart kunnen de marathonschaatsers in de 11stedenhal voor het eerst in jaren weer strijden om een gewestelijke marathontitel