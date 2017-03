Batmobile en The Godfathers in Bolwerk Sneek

Sneek – Ze noemen het zelf ‘B-music’, maar wij zeggen dat ze de toppers zijn in het Psychobilly-genre. Batmobile timmert al sinds 1983 aan de weg en was een inspiratiebron voor bands als Peter Pan Speedrock.

Jeroen Haamers (zang/gitaar), Johnny Zuidhof (drums) en Eric Haamers (contrabas) besluiten in 1983, na enkele maanden oude rockabilly gecoverd te hebben, om hun eigen nummers te gaan schrijven. In 1985 wordt dan het eerste Batmobile album uitgebracht, wat leidt tot aanzienlijke (inter)nationale erkenning. De tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig staan in het teken van toernees door West-Duitsland, Frankrijk, Japan, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Engeland, onder meer in de tempel van de neobilly, KlubFoot in Londen.

In 1997 neemt de band officieus afstand van de term psychobilly en introduceert een meer bij Batmobile passend genre genaamd ‘B-music’. Zoals in een B-film representeert B-muziek B-muzikanten, melige grappen, horror, naakte vrouwen en het hebben van de tijd van je leven. Niet veel anders dan goede psychobilly dus.

De laatste helft van de jaren 90 wordt veel opgetreden in het kader van hun Jukebox Tour. Het idee achter deze tour is dat het publiek bepaalt wat de band speelt. Het eerste optreden in New York wordt op video vastgelegd en is het laatste optreden voor een 3 jaar durende pauze.

In 2001 verschijnt op een Japans label ‘A Tribute To Batmobile’, zoals de titel aangeeft een ode aan Batmobile door bands uit onder meer Duitsland, Rusland, Brazilië, Japan, Australië, Zweden, Hongarije, Spanje, de Verenigde Staten en Nederland. Batmobile’s eigen bijdrage aan de plaat heet ‘Baby Go Back Home’.

In 2003 doet de band een eenmalig optreden in Duitsland, hetgeen dermate goed bevalt dat vanaf 2004 Batmobile weer live in actie te zien is. Sindsdien speelt de band in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Japan, Zweden, Oostenrijk, Finland, Brazilië en Amerika.

In 2008 wordt wegens het 25 jarig bestaan van Batmobile een volledige live set uit 1986, gespeeld in de Londense KlubFoot, op CD uitgebracht op Anagram, met veel nog niet eerder uitgebracht materiaal. Ook brengt de band een goed ontvangen split-album uit met de andere Nederlandse “Bastards of Rock ’n Roll” Peter Pan Speedrock.

In 2013 viert de band haar 30 jarig bestaan met wederom een reeks internationale optredens. In de periode 2014-2016 is de band regelmatig te zien op nationale en internationale televisie en wordt de band gevolgd door een cameraploeg, die een live DVD van de band maakt, genaamd Spitting & Screaming On Stage. In 2015-2016 gewerkt aan een nieuw studio album, dat in maart 2017 wordt uitgebracht op het label Butler Records. De première van het nieuwe album vindt plaats op het Rotterdamse Scumbash festival in 2017.

Support komt van het Friese psychobillytrio The Hammeroidz. Geïnspireerd door bands als Batmobile, Krewmen, Motörhead en the Meteors, spelen the Hammeroidz rock & roll zoals zij vinden dat het zou moeten. Op geheel eigen wijze provoceren deze jongens zich een weg door een set vol agressie, vunzigheden en geestenziektes. Hard, snel, gemeen, ietwat verknipt en ronduit smerig.

The Godfathers

De legendarische Britse rock & roll groep The Godfathers heeft een nieuw studioalbum getiteld ‘A Big Bad Beautiful Noise’ en dat is een mooie reden om op tournee te gaan. Het nieuwe album is een nieuw hoofdstuk voor de Londense band die in 1985 werd opgericht door de broers Peter Coyne (vocals) & Chris Coyne (bass/vocals). Door heel veel te touren kreeg de band een reputatie van levendige liveshows gevuld met hun krachtige oer-rock met een vleugje new wave en een punkrandje.

Met hun op de maffia geïnspireerde imago, pure teksten en vette gitaarsound staken ze eind jaren 80 boven de massa van synthesizer pop uit. Hun single ‘Birth School Work Death’ werd in 1987 een hit in Amerika en op MTV en het gelijknamige hitalbum uit 1988 was het begin van een wereldwijde carrière.

Sindsdien zijn nummers als ‘She Gives Me Love’, ‘Walking Talking Johnny Cash Blues’ en ‘Unreal World’ favorieten bij hun optredens. Nadat de band in 2001 was gestopt, zijn de leden in 2008 toch weer het podium opgegaan en sindsdien weer wereldwijd aan het touren. Met het nieuwe album in de hand, waarop The Godfathers hun sound hebben ontwikkeld, zet de band een stap in de toekomst!

Nothing bestaat uit Sytse van Essen (bass, beats, synths) en Ronnie Prins (gitaar en vocals). Sytse speelde in de jaren ’80 en ’90 in succesvolle bands als It Dockumer Lokaeltsje, LUL en Klinkhamer. Ronnie was eerder actief in o.a. Atomic Microwaves en Schweinhund Inc. Nothing kreeg al bekendheid door hun guerrilla-optreden voor de deuren van het Freeze Festival in 2013. Tevens waren ze de band met de meeste optredens tijden afgelopen Serious Record, het langste concert ter wereld.

Nothing heeft een onnavolgbaar, maar herkenbaar geluid. Elektronisch, hard en melodisch met een klein uitstapje langs memory lane. De voornaamste invloeden zijn stijlen als new wave, rock en elektronische muziek.