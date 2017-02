MUZT luidt alarmbel: Wie heeft opslag voor kostuums?

Sneek- Een noodkreet vanuit de dans-, theater- en musicalafdeling (MUZT Musicalopleiding) van Kunstencentrum Atrium.Wat wil het geval. De betreffende afdelingen kunnen hun huidige opslagplek voor kostuums binnenkort niet meer gebruiken. Ze zijn al een half jaar bezig met het vinden van een nieuwe ruimte, maar dit is nog niet gelukt. Iréne Martin, hoofd van de theater- en dansafdeling en artistiek leider van MUZT musicalopleiding, staat met de rug tegen de muur.

“De afgelopen maanden hebben we ons hele netwerk aangesproken op zoek naar opslagruimte, maar steeds zonder resultaat. Bedrijven laten hun panden liever leeg staan, dan zonder opbrengst van huur onze kostuums te laten onderbrengen. Er moet toch ergens een grote zolder zijn of een leegstaand pand waar we voor een periode onze kostuums veilig kunnen stellen? We zitten op dit moment volop in de voorbereidingen van de nieuwe musical, die in mei te zien zal zijn in Theater Sneek en de Atrium Dansdagen van alle dansleerlingen in juni. Wanneer we geen opslag kunnen vinden, komen ook deze producties in gevaar.”

De gemeente kan niet helpen. De afdelingen hopen dan ook dat Sneker ondernemers een oplossing kunnen bieden.

“Waar laten we de 1000 kostuums de komende tijd, zodat we voorstellingen van dezelfde kwaliteit kunnen brengen als we gewenst zijn. Op 15 april moet de loods leeg. Die hebben we 5 jaar lang kunnen gebruiken. Hij werd ons ter beschikking gesteld door een welwillend bedrijf als sponsoring voor de cultuur. In Sneek staan vele panden leeg; het kan toch niet zijn dat wij straks onze zorgvuldig opgebouwde collectie nergens kunnen huisvesten”, zucht Martin.

De afdelingen bezitten meer dan 1000 kostuums, van eenvoudige ballettutu’s en typekostuums tot maatpakken en prinsessenjurken. Het gaat om de danskostuums van onze grote dansvoorstellingen (500 kinderen), kostuums die gedragen worden door de 120 kinderen van KinderMuziekTheater en kostuums van de 80 theaterleerlingen. Daarnaast de kostuums uit de grote producties, zoals te zien waren op de Uitmarkt, Ut Sneek en de kerstvoorstellingen van Cultuur Kwartier Sneek.

“We hebben altijd producties met grote groepen en dus meerdere exemplaren van één kostuum nodig. De oudste kostuums die in ons bezit zijn, stammen nog uit de tijd van de nieuwjaarsrevues ‘Sneek Ahoy’ in Amicitia. De kostuums waren eerst opgeslagen in het stadhuis en werden later op de grote zolder van de muziekschool in de Looxmastraat ondergebracht. Toen wij verhuisden naar Kunstencentrum Atrium bleek er geen ruimte te zijn voor opslag van deze kostuums. Er werd een pand gevonden, maar dat krijgt binnenkort dus een nieuwe bestemming.”

Iréne Martin is graag bereid om een toelichting te geven: info@cultuurkwartier.nl