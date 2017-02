AV Horror Sneek wil ruimhartige donatie Kindertehuis

Sneek – Op zondag 26 februari organiseerden de Two Oceans Lopers van AV Horror uit Sneek een fundraisingsactiviteit voor Kindertehuis Kaapstad bij Atletiekvereniging Horror in Sneek. Ruim 50 hardlopers trotseerden weer en wind en meldden zich ’s ochtends om 9 uur voor een duurloop van 10 of 20 kilometer.

Er zat geen wedstrijdelement in de laagdrempelige loop, dus iedereen kon meedoen. De route was voor een derde deel onverhard. De regen van de afgelopen week maakte het parcours lekker uitdagend. Na de loop was er bij AV Horror een warme douche en werd in de kantine voor de inwendige mens gezorgd. ’s Middags was er een gezellig samenzijn in de kantine en trad de band Lody & Friends op. Ondertussen stroomden de donaties binnen en kochten vele aanwezigen één of meer flessen Two Oceans wijn. Alle opbrengsten van de dag gaan naar het goede doel van de Two Oceans Lopers, Kindertehuis Kaapstad. Tijdens de reis naar Kaapstad bezoekt de groep Kindertehuis Kaapstad om daar de cheque met de opbrengst aan te bieden.

Doneren voor Kindertehuis Kaapstad

De 23 koppige groep vertrekt woensdag 12 april naar Kaapstad om in het paasweekend mee te doen aan de Old Mutual Two Oceans Marathon in Kaapstad Zuid Afrika, the world’s most beautiful marathon. Er wordt meegedaan aan diverse afstanden, zowel op de weg als in de trail. De groep heeft ervoor gekozen om naast het hardlopen Kindertehuis Kaapstad te steunen. Dit kindertehuis biedt een thuis, voeding en vertrouwen aan ontheemde kinderen. Doneren aan het Kindertehuis kan nog steeds. Uw donatie is welkom op rekeningnummer NL29RABO0313864373 t.n.v. AV Horror inzake sponsorbijdrage Kaapstad.

De Two Oceans Wijn kan nog tot 10 maart as. worden besteld via de Facebookpagina van de Two Ocean Lopers, één fles kost € 8,-. Ook de opbrengst hiervan gaat naar het kindertehuis.

Foto Laura Keizer – op de foto is slechts een deel van de lopers aanwezig