WPB bij laatste zestien KNVB beker

Oudehaske – Waterpoort Boys heeft vanmiddag de prille historie van de club van een extra hoofdstuk voorzien. De formatie van Richard de Jong en Tinus Vermaning plaatste zich in Oudehaske namelijk door een 1-2 zege op de club van die naam bij de beste zestien in de districtsbeker noord en neemt het nu in de volgende ronde op tegen d’Olde Veste 54.

De Snekers kregen in de Haske een droomstart in de schoot geworpen, want al in de vierde minuut werkte Oudehaske-verdediger Arjen Hoekstra de bal ongelukkig langs zijn eigen keeper. Daardoor moest Oudehaske in de achtervolging, maar behoudens een vrije trap bracht de strijdwijze van de oranjehemden Waterpoort Boys nauwelijks in verlegenheid. Vervolgens moesten de geel-blauwen al vroeg in de wedstrijd noodgedwongen twee wissels toepassen, maar die verstoorden het evenwicht niet. Sterker nog, na dik twintig minuten nam Waterpoort Boys de regie weer over en dat leidde in de 25ste minuut tot de 2-0. Casey Spoelstra zette zijn handtekening onder die treffer, die werd voorbereid door Elroy de Meer. Nog geen minuut later had het ook zo maar 0-3 kunnen staan, ware het niet dat de paal een treffer van Patrick Bles en een 0-3 ruststand voorkwam.

In de tweede helft leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Waterpoort Boys. Oudehaske probeerde wel druk te zetten, maar de lange ballen van de thuisclub werden door de harde wind veelal veel te ver gedragen, De gasten uit de Waterpoortstad kenden dan ook weinig problemen en kregen in die fase nog de beste mogelijkheid. Een voorzet vanaf rechts was echter net te ruim bemeten om Patrick Bles in stelling te brengen. Vervolgens beleefden de Snekers twee hachelijke momenten, maar beide keren verdween de bal naast het doel. Toch wist Oudehaske twintig minuten voor tijd de aansluiting tot stand te brengen, al kwam de treffer van Giovanni Rigters – vorige week ook al vier keer trefzeker – eigenlijk uit het niets tot stand, Niettemin vormde die treffer de inleiding van een spannende en ook nog eens langdurige slotfase, te meer omdat in de commotie die na de aansluitingstreffer ontstond, Dennis Meijer een trappende beweging maakte en vervolgens met rood mocht vertrekken. In die slotfase was de thuisclub een aantal malen via hoekschoppen dreigend, maar de defensie van Waterpoort Boys onder leiding van doelman Stefan Rijpkema hield betrekkelijk eenvoudig stand. Dat betekende, dat de brigade “ut Snits” zich voor de achtste finales plaatste en daarin is zoals gezegd, d’Olde Veste ’54 uit Steenwijk de tegenstander.

Oudehaske – Waterpoort Boys 1-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Arjen Hoekstra (4.-e.d.), 0-2 Casey Spoelstra (25.). 1-2 Giovanni Rigters (71.)

Scheidsrechter: dhr, Volders

Gele kaart: Richard Hamstra (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Dennis Meijer (Waterpoort Boys)

​Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Bert El Fihri, Tarek Hamdi, jelmer Kemper, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Casey Spoelstra, Ron Huitema, Patrick Bles, Elroy de Meer en Richard Hamstra (Bron Pengel)