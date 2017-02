Ondernemersfonds SWF: Diefstal of stemmingmakerij

Sneek – Er heerst al langere tijd onrust ten aanzien van het door velen toegejuichte maar ook door sommigen gewraakte ondernemersfonds in Súdwest-Fryslân. Eind 2015 gaf de gemeenteraad ‘een klap’ op het besluit, zodat op 1 januari 2016 het ondernemersfonds aan de slag kon. Voor een periode van drie jaar, vooralsnog. De onrust bij sommige groeperingen blijft doorsudderen en werd afgelopen week weer even kenbaar gemaakt middels een aantal (illegaal) in de weilanden langs de toegangswegen naar Sneek geplaatste borden dat het ondernemersfonds ‘Diefstal’ zou zijn.

In een met ‘verkiezings-spierballentaal’ doorspekt persbericht van Gemeente Belangen/ Totaal Lokaal (GBTL) werd ‘nadere uitleg’ gegeven. Onderstaand het ‘persbericht’:

Diefstal langs de A7

IJlst – Langs de A7 tussen Sneek en Bolsward ter hoogte van Nijland staat een bord dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. In het recente verleden was er veel weerstand tegen instelling van een Ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân. Onder aanvoering van de grootste oppositiepartij Gemeentebelangen Totaal Lokaal (GBTL) is er nog op het laatste moment een retributieregeling gekomen.

Dit betekent dat ondernemers hun geld terug kunnen krijgen als hun ondernemersvereniging daar voor kiest. De ondernemer die dit bord heeft geplaatst, moet kennelijk tegen z’n zin mee betalen aan het fonds. De politieke partij Gemeentebelangen Totaal Lokaal is nog de enige strohalm. Ze heeft beloofd het ondernemersfonds terug te willen draaien na de eerstvolgende verkiezingen in november. “Jammer dat de mensen niet in maart op GBTL kunnen stemmen. Maar er hoeft niet al te lang te worden gewacht, want in verband met herindeling, zijn er al vervroegde gemeente raadsverkiezingen in november” aldus Peter Walinga fractievoorzitter van GBTL.

Reactie Fondsmanager Jacques Hoogenboom:

“Er zit een aantal onjuistheden c.q. ongenuanceerde uitspraken in bovenstaand bericht. Ten aanzien van de volledige retributieregeling is het niet GBTL geweest die deze over de streep heeft getrokken. Dat is gebeurd via een amendement van het CDA. Deze retributieregeling betekent dat de deelnemende ondernemersfondsen in het heffingsjaar aan kunnen geven of zij wel of niet deel willen nemen aan het ondernemersfonds. Willen ze dat niet, dan kunnen ze dat aangeven en krijgen ze hun inleg terug. Die inleg wordt via een kleine verhoging op het onroerend goed (zijnde niet-woning) van de in SWF gevestigde bedrijven door de gemeente SWF als tussenpersoon voor het ondernemersfonds geïncasseerd.”

“Er staat verder een zin in: ‘De ondernemer die dit bord heeft geplaatst, moet kennelijk tegen z’n zin mee betalen aan het fonds.’ Betreffende ondernemer maakt deel uit van de ondernemersvereniging uit Blauhús en die heeft zijn inleg al terug, dus snap ik niet zo goed waar de perceptie vandaan komt als zou het ondernemersfonds diefstal zijn. Mocht een ondernemersfonds besluiten in 2017 bepaalde activiteiten te willen ontplooien en hebben ze hun inleg van 2016 nog niet gebruikt, dan kunnen ze er in hun plannen voor 2017 alsnog gebruik van maken.”

“GBTL geeft aan het volledige ondernemersfonds na de verkiezingen van november 2017 voor een nieuwe gemeenteraad terug te willen draaien, maar begeeft zich hierbij op glad ijs. Ze doen beloften die ze niet waar kunnen maken, want het betreft een overeenkomst voor drie jaar. Dus in ieder geval tot 1 januari 2019. Het merendeel van de ondernemers is blij met het ondernemersfonds en er zijn plaatselijk en regionaal ook al mooie initiatieven naar boven gekomen, ik zie de toekomst van het ondernemersfonds dan ook met veel vertrouwen tegemoet. En de ondernemersverenigingen die niet mee willen doen kunnen dat kenbaar maken in het heffingsjaar en krijgen dan hun inleg terug.” Aldus fondsmanager van het ondernemersfonds SWF Jacques Hoogenboom in klare taal.