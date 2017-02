LSC 1890 kon niet stunten bij koploper Achilles 1894

Sneek – Het geplaagde LSC 1890 is er niet in geslaagd om tegen Achilles 1894 voor een stuntje te zorgen en de lijstaanvoerder punten afhandig te maken. Op het kille en dun bevolkte Sportpark Marsdijk in Assen kreeg de “oude dame” wel een aantal mogelijkheden op een resultaat, maar onder aan de streep bleek de koploper dankzij drie treffers van Stan Haanstra met 3-1 te sterk.

Sterk was ook het begin van de thuisclub, want al vroeg in de wedstrijd ontsnapte de brigade van trainer Bert Hollander aan een achterstand, toen de lat LSC 1890 gunstig gezind was. En een paar minuten later kropen de Snekers opnieuw in de huid van Houdini, toen Ids Hannema namens de thuisclub een dot van een kans liet liggen. In de 20ste minuut was het geluk van “the Blues: echter opgesoupeerd en was het Stan Haanstra, die Achilles 1894 niet onverdiend op voorsprong zette. Die marge werd vervolgens bijna verdubbeld, maar andermaal was een grote mogelijkheid niet aan de thuisclub besteed. Daarvoor kregen de Assenaren meteen de rekening gepresenteerd, want bij de daaropvolgende tegenstoot zorgde Marco da Silva voor de gelijkmaker (1-1). Dat scenario herhaalde zich vlak voor rust, maar deze keer in omgekeerde richting. Doelman Renzo Hemmes kon bij een grote mogelijkheid voor Erwin Slik nog net een hand achter de bal krijgen en in de tegenaanval zette Haanstra de thuisclub opnieuw op voorsprong.

Niet lang na de wisseling van speelhelft verzuimde aanvoerder Benjamin Ydema om LSC 1890 andermaal langszij te brengen, toen hij in kansrijke positie naast schoot. Met vers bloed probeerde Hollander na een kwartier in de tweede helft zijn ploeg van nieuwe impulsen te voorzien. Marcel de Vries en Mats Haven stonden echter nog maar koud in het veld, of Achilles 1894 vergrootte de marge en voor de derde keer deze middag was Haanstra degene, die de trekker overhaalde. Daarmee was de wedstrijd beslist, al probeerde LSC 1890 met Daan Daniëls nog wel de bakens te verzetten. De hekkensluiter slaagde er echter niet in om het slot van de wedstrijd te halen en moest derhalve genoegen nemen met een 3-1 nederlaag.

Achilles 1894 – LSC 1890 3-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Stan Haanstra (20.), 1-1 Marco da Silva (34.), 2-1 Haanstra (42.), 3-1 Haanstra (65.)

Opstelling LSC 1890: Bas Douma, Steven van der Zee, Erwin Slik (69, Marcel de Vries), Rodi de Boer, Benjamin Ydema, Patrick Zijda, Jari Boorsma, Arvid Osinga (70. Daan Daniëls), Marco da Silva, Andy de Vries (60. Mats Haven) en Allard Westerdijk (Bron Pengel)