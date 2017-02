Brand legt Theehuis Grou volledig in de as

Grou – Zondagmiddag heeft een grote uitslaande brand restaurant het Theehuis in Grou volledig in de as gelegd. Het gebouw had een rieten dak. Vrijwel direct werd opgeschaald naar middelbrand en naar grote brand. Dat is het signaal om met meerdere eenheden van brandweer en politie naar de brand te komen. Tegen kwart voor een kon het sein ‘Brand Meester’ worden gegeven.

In verband met het gevaar voor overslaan van de brand naar de tegenover het restaurant liggende woningen werden deze nat gehouden en werd een elektriciteitsverdeelstation afgesloten, waardoor ruim tachtig woningen zonder stroom kwamen te zitten. Toen de uitslaande brand was gebust zijn de nog staande muren door een grote kraan omgehaald zodat grondig kon worden nageblust. Het Theehuis was het epicentrum van de watersport in Grou in het algemeen en van het skûtsjesilen in het bijzonder omdat de wedstrijden op het Pikmeer en de Wijde Ee vanaf het terras goed kon worden bekeken.

Ten tijde van de brand was er niemand in het pand aanwezig. Over de oorzaak van de felle uitslaande brand kon de brandweer nog geen uitspraken doen. (Bron: Vrij naar GPTV)