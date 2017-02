Veel Pakes en Beppes bij Modelspoormuseum Sneek

Sneek – Tijdens de 16e editie van ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ werden deelnemende musea, archieven en theaters in Fryslân opnieuw druk bezocht! Volgens de eerste tellingen van Museumfederatie Fryslân hebben totaal 17.800 kinderen deze week samen met hun pake en beppe een bezoek gebracht aan een van de 33 deelnemende musea of instellingen. Een van de succesvolle musea was het Modelspoormuseum met 2100 bezoekers.

Het thema dit jaar was Ga mee op reis! Jong en oud heeft een reis gemaakt door het verleden, heden of toekomst, of een reis gemaakt door een stad, land of aarde! Ieder museum heeft zijn eigen invulling gegeven aan dit thema in de ca. zeventig activiteiten die georganiseerd werden in de hele provincie.

Museumfederatie Fryslân en de 33 deelnemende instellingen kijken terug op een succesvolle en geslaagde week! Veel musea, verspreid in de hele provincie, trokken dit jaar meer bezoekers. Een aantal musea zagen hun bezoekersaantallen zelfs verdubbelen ten opzichte van vorig jaar.

Online wisten de pake’s, beppe’s en andere volwassenen de website met alle activiteiten goed te vinden. Dankzij de steun van de Provincie Fryslân hebben we verschillende acties op kunnen zetten, onder andere een campagne op facebook. Door de social media campagne groeide het verkeer op de website met 165%. De activiteiten die online het meeste bekeken zijn: Alles loopt in het honderd van het Fries Scheepvaartmuseum, Stoom in het museum en speelplein van het Modelspoormuseum en Geef pake en beppe een kleurtje van het Natuurmuseum Fryslân.