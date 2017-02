Dramatische nederlaag voor ONS Boso in Friese derby

Harkema – Een uitstekende wedstrijd! En een boeiend kijkspel! Althans voor de neutrale toeschouwer. Maar voor de aanhangers van ONS Boso Sneek en hun favorieten in het veld: een dramatische ontknoping!

Na een stormachtig begin van de thuisclub hadden de Snekers immers ogenschijnlijk de touwtjes stevig in handen. En vooral in de eerste helft schiepen de oranjehemden zich een aantal mogelijkheden om je vingers bij af te likken. In de tweede helft kwam Harkemase Boys wat meer voor het doel van Bas van Wegen. Maar op een enkele gevaarlijke situatie na bleef ook toen de balans lange tijd in evenwicht.

In de 74e minuut liep echter Frits Dantuma tegen zijn tweede gele kaart binnen 5 minuten aan. Daardoor moest hij de kleedkamer opzoeken. En luttele minuten daarna hielp Ezra Schrijver met een fantastische volley ‘de Boys’ aan de overwinning. Want, wat ONS Boso Sneek nog probeerde, het lukte niet keeper Erick Jansema tot capituleren te dwingen. Opnieuw liet ONS Boso Sneek een kans voorbij gaan om een verdiend punt mee te nemen uit een lastige uitwedstrijd.

door: Jan van der Veen

Waaraan schort het toch bij ONS Boso Sneek? Evenals in Scheveningen voetbalden de Snekers goed en verzorgd. Het toverwoord lijkt te zijn: scoren! Vier weken geleden was er nog de 6-0-zege op VVOG die alles wat ONS Boso Sneek een warm hart toedraagt deed uitbarsten in een (terechte) euforie. Stiekem werd er zelfs al even naar boven gekeken, of er nog meer (stijging) in zou zitten.

Immiddels blijkt in de drie daarop volgende wedstrijden het net weer zeer moeilijk te vinden. ONS Boso Sneek schept zich wel kansen, maar niemand kan de beslissende tik uitdelen. En Yume Ramos dan? Wanneer je de afgelopen drie wedstrijden bekijkt, dan zie je hem steeds meer verdwijnen uit de buurt van de plek, waarvoor hij eigenlijk is gehaald: vóór in het centrum. Er wordt goed gebouwd vanuit de verdediging. Er gebeuren soms heel creatieve dingen op het middenveld met in een positieve hoofdrol: Martijn Roosenburg. Maar het lukt maar niet om Yume Ramos in de spits in stelling te brengen. Vervolgens gaat Yume zelf op zoek naar de bal. Maar de beslissende eindpass geven aan zichzelf kan zelfs Ramos niet. Het is te hopen, dat er spoedig een oplossing voor dat probleem wordt gevonden, zodat Yume weer kan doen, waarvoor hij is bedoeld: doelpunten maken! Een ‘must’ met de cruciale wedstrijden tegen Jong Almere City FC, SteDoCo en FC Rijnvogels voor de deur.

Stormachtig begin

Voor een toch wat tegenvallend aantal toeschouwers (reden: het gure weer; of het verschoven aanvangstijdstip?) ging thuisclub Harkemase Boys voortvarend uit de startblokken. Al binnen 1 minuut lag de bal bij de cornervlag na de eerste scherpe aanval van Oebele Schokker c.s. Vier minuten later: een kopbal op de lat vanuit een corner van rechts. En weer twee minuten daarna: een giga-mogelijkhjeid voor ‘de Boys’ nadat Bas van Wegen een voorzet van rechts met de hand had weggetikt. Ezra Schrijver schoot echter voorlangs.

Maar na 9 minuten stokte het offensief bij Harkemase Boys. En ONS Boso Sneek kreeg zijn eerste scoringskans. Ale de Boer stuurde Yume Ramos op pad. Maar Erick Jansema, in het doel bij de thuisclub, pareerde de inzet van Ramos subliem. Vervolgens zette Renco van Eeken een combinatie op met Fabian Stevens, die samen met Curty Gonzales de hele verdediging van Harkemase Boys uit elkaar speelde. Maar in de afronding schoot Fabian enkele centimeters naast.

Bijna niet te missen………..maar toch

In de 29e minuut ontstond wel de grootste mogelijkheid voor ONS Boso Sneek. Curty Gonzales passte de bal ‘over de hele’ naar de op links vrijstaande Martijn Roosenburg, die zette voor op de op 5 meter voor het doel staande Fabian Stevens, maar Fabian beroerde de bal slechts lichtjes. Te weinig om een zeker lijkend doelpunt geboren te laten worden. Twee minuten later bracht Yume Ramos met een technisch vaardige actie de bal opnieuw bij Stevens. Maar nu ging zijn omhaal voorlangs.

Weer een minuut later bereikte een vrije trap van Martijn Roosenburg (van zo’n 35 meter) Iloba Achuna die zich ophield in het doelgebied van Harkemase Boys. Maar via de rug van Achuna ging de bal naast.

Op naar de thee…………..

kreeg Ale de Boer nog een mogelijkheid aangereikt van Frits Dantuma. Ale probeerde draaiend en kerend in het strafschopgebied iets te forceren. Maar hij ‘won’ slechts een hoekschop. En dan was daar dat vervelende incident met Fabian Stevens en één van de achterwaartsen van Harkemase Boys. Een nare overtreding ten opzichte van Fabian werd door de op dat moment lankmoedige scheidsrechter Wim Bronsvoort bestraft met een gele kaart, waar een andere kleur niet had misstaan. Was hij later voor ONS Boso Sneek maar even lankmoedig geweest………………………

Opnieuw sterk begin van de thuisclub

Met in de tweede helft Jorco van Hezel in de plaats van Robert Stelpstra en Klaas Schotanus voor Simon IJzerman (die op het randje speelde) kwam er na rust duidelijk meer dreiging van de kant van Harkemase Boys. Oebele Schokker kreeg door het invallen van Schotanus wat meer ruimte. En benutte die ook. In de 55e minuut stuurde hij op rechts Matthijs Hardijk weg; die zette de bal scherp voor en Klaas Schotanus schoot verwoestend in. Via de onderkant van de lat spatte de bal het veld weer in. Een kleine 10 minuten later deed Yume Ramos de bal belanden bij Curty Gonzales. Curty bracht Martijn Roosenburg in stelling. Maar het schot van Roosenburg ging buiten het bereik van Erick Jansema tegen de paal. Renco van Eeken was de volgende die had kunnen scoren. Maar hij kreeg de bal verkeerd op zijn schoen na een mooie pass van Frits Dantuma, en schoot over.

Aan de andere kant kapte Jorc van Hezel Ale de Boer bekwaam uit. Maar ook zijn schot trof geen doel.

Tien tegen elf

En toen kwam die 75e minuut! Wéér de 75e minuut die een breekpunt in de wedstrijd vormde. Oebele Schokker begon op rechts aan een solo. Ter hoogte van de achterlijn wilde hij buitenom Frits Dantuma passeren. Frits deed een poging om de bal te veroveren, en Oebele stortte ter aarde. Vanuit de positie van uw verslaggever leek dat geen overtreding. Maar scheidsrechter Bronsvoort was overtuigd door de struikelpartij van Schokker: geel voor Dantuma. En, omdat hij vier minuten daarvoor ook al geel had gekregen kon hij inrukken! Tegen de achtergrond van een eerdere situatie in de wedstrijd had een andere keuze van de arbiter meer voor de hand gelegen.

Even was de organisatie bij ONS Boso Sneek weg. En daarvan maakte Harkemase Boys gretig gebruik.

Rechtsachter Jesse Renken gaf een dieptepass over rechts op Matthijs Hardijk; die zette voor, en Ezra Schrijver (even vrijgelaten, omdat onduidelijk was wie hem moest ‘dekken’) nam de bal op zijn ‘pantoffel’. Met een prachtige volley bracht hij Harkemase Boys op een 1-0 voorsprong.

Maar ondanks de numerieke minderheid ging ONS Boso Sneek niet bij de pakken neer zitten. En het kreeg nog kansen. Bijvoorbeeld voor de mee naar voren getrokken Ale de Boer, die tweemaal in stelling werd gebracht. Maar evenzovele malen (ook) niet tot scoren kon komen.

Daar stond tegenover: één heel grote kans voor de mannen van Henk Herder, in de 86e minuut. Oebele Schokker bracht de bal in het strafschopgebied van ONS Boso Sneek. Echter, eerst Jorc van Hezel en vervolgens Klaas Schotanus troffen verdedigers van ONS Boso Sneek op hun weg. Op miraculeuze manier hield Bas van Wegen door de hulp van hen zijn doel verder schoon.

En hoe nu verder………?

vraag je je af na de derde onnodige verliespartij op rij. We attendeerden al op de plek van Ramos in de opstelling. Misschien is het slechts een kleine wijziging die ook het afronden weer op gang kan brengen. Voor de rest mankeert er niet zoveel aan bij ONS Boso Sneek. De wedstrijden tegen svv Scheveningen en Harkemase Boys leerden, dat het voetballen de Snekers uitstekend afgaat. En het is te hopen, dat het verzorgde spel de basis mag blijven voor komend succes. Dinsdagavond wacht de confrontatie op het Zuidersportpark met Jong Almere City FC. De hekkensluiter, maar zeker geen slecht team. Wel een voetballende tegenstander. En dus: een ploeg die ONS Boso Sneek in principe ligt. Met de inzet en creativiteit van vanmiddag moet het toch dinsdagavond weer eens lukken niet alleen lof, maar ook punten te oogsten.

Wedstrijdgevens:

Harkemase Boys-ONS Boso Sneek: 1-0 (0-0)

78 Ezra Schrijver 1-0

Schr.: W.H.Bronsvoort (Bathmen)

Ass.schr.: E.J.H.de Gier & J.B.van Dijk

4e official: J.S. Boringa

Kaarten: (16) Simon IJzerman, (35) Robert Stelpstra, (43) Johnny de Vries,

(80) Jens Jurn Streutker (Harkemase Boys)

(41) Iloba Achuna, (70) Frits Dantuma, (74) Frits Dantuma (=rood) (ONS Boso Sneek)

Opstellingen:

Harkemase Boys:

doel: Erick Jansema

achter: Jesse Renken, Bart de Groot, Jens Jurn Streutker, Erich Jongeling

midden: Simon IJzerman (46. Klaas Schotanus),Oebele Schokker,Johnny de Vries

voor: Matthijs Hardijk, Robert Stelpstra (46. Jorc van Hezel), Ezra Schrijver

ONS Boso Sneek:

doel: Bas van Wegen

achter: Gustavo van der Veen, Iloba Achuna, Ale de Boer, Klaas de Vries

midden: Fabian Stevens (77. Aron Strengholt), Frits Dantuma, Martijn

Roosenburg (86. Angelo Zimmerman), Renco van Eeken (73. Danny Kampstra)

voor: Yume Ramos, Curty Gonzales