Advendo te gast in show Armin van Buuren

Sneek – Op 12 en 13 mei a.s. maakt Advendo onderdeel uit van de grootste dj show van Armin van Buuren ooit . In een nu al bijna uitverkochte Amsterdam Arena (voor de show van 13 mei is er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar op arminonly.com) zal Advendo samen met Armin van Buuren een aantal optredens in de show The Best of Armin Only mogen verzorgen. In dit spektakel, waarin Armin van Buuren terugkijkt op zijn twintigjarige DJ carrière, zullen vele top artiesten die de afgelopen 20 jaar met hem hebben samengewerkt acte de présence geven.

Ongeveer een maand geleden is Advendo door Jos Thie (regisseur van Armin van Buuren) en Margus Spekkers (stagemanager/voorstellingsleider) benaderd met de vraag of het Sneker drum- en fanfarekorps haar onze medewerking wil verlenen aan bovengenoemde shows. Ondanks de grote hoeveelheid tijd die instructie en leden in dit prachtige project zullen moeten steken hebben zij geen moment getwijfeld. Bestuur, instructie en leden voelen zich vereerd om onderdeel uit te mogen maken van de grootste dj- show ooit gehouden op Nederlandse bodem door van een van Nederlandse grootste DJ’s aller tijden.

Jos Thie en Margus Spekkers hebben in het verleden al met succes samengewerkt met Advendo tijdens respectievelijk ABE ! het theater en voetbal spektakel in het stadion van SC Heerenveen in 1995 en bij de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam in 2013.

Jos Thie: “Meer dan twintig jaar geleden heb ik met Advendo in het Abe Lenstrastadion mogen werken. Dat ben ik nooit vergeten. Hun muzikale en theatrale potentie is ongekend. Heerlijk om weer iets bijzonders met hen te gaan maken!” Tijdens het gesprek in Sneek bleek al snel dat er een wederzijdse klik bestond tussen deze creatieve heren en het creatieve management & instructieteam van Advendo. Op dit moment wordt samen met bovengenoemde heren hard gewerkt aan het uitwerken van de uitdagende plannen en schrijven van de speciale arrangementen/shows en het tevens herschikken van onze agenda op weg naar het aankomende WMC 2017.

“Voor Advendo zullen deze optredens samen met Armin van Buuren en zijn team een nieuw bijzonder hoofdstuk toevoegen aan het inmiddels dikke boek van bijzondere optredens in de Advendo geschiedenis.” aldus Advendo publiciteitsman Bart van Vliet. “Tegelijkertijd is dit verzoek van deze top artiest een beloning voor het altijd ‘out of the box’ denken van onze instructie, leden, vrijwilligers en bestuur. Wij kijken uit naar dit spektakel. Het is waarschijnlijk voor onze vereniging een ‘once in a lifetime event ’. De Advendo Korpsen zijn de komende maanden in een State of Trance.”