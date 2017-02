Recentelijk heeft Eccellente haar 200.000ste flesje ontkalker verkocht

Sneek – Eccellente heeft recentelijk haar 200.000ste flesje ontkalker verkocht. Een prachtig mijlpaal, hoe is dat zo gekomen?

Eccellente opende haar digitale deuren in 2008, als webwinkel voor koffiezetmachines.

“Het idee kwam door de ervaring die ik tijdens een stage in Londen heb opgedaan”, Vertelt Dirk Jan Pheifer, oprichter en eigenaar van Eccelente. “In Londen heerst een echte koffiecultuur. Op elke hoek van de straat vind je wel een koffiezaak. In Nederland kwam die cultuur maar langzaam opgang.” Het leek Dirk Jan een goed plan om een webwinkel te creëren voor de verkoop van koffiezetmachines. Twee maanden lang werkte Dirk Jan aan deze webshop in de vrije uurtjes naast zijn baan. “Ik had tien grote koffiezetmachines ingekocht. En ik heb er in de daaropvolgende maanden geen één verkocht!” Vertelt Dirk Jan lachend. “De machines waren ondertussen ook te koop bij de grote elektronicaketens in Nederland. Daar verkochten ze prima, maar ik raakte ze aan de straatstenen niet kwijt.”

Dus zocht Dirk Jan naar een oplossing. De machines verkochten niet, maar, die koop je maar één keer in de vijf of zes jaar. Koffiebonen daarentegen heb je wekelijks nodig. “Dus ben ik een eigen merk koffiebonen gaan ontwikkelen. En ook dat verkocht maar mondjesmaat.” Koffiebonen waren door de toenemende vraag ondertussen ook verkrijgbaar bij de grote supermarkten in Nederland. En als de gebruiker eenmaal een koffieboon heeft gevonden waarvan de smaak goed is zal er niet snel gewisseld worden. “Maar op een dag kreeg ik een mailtje van één van de weinige klanten die ik had”, vertelt Dirk Jan. “Meneer vroeg of wij ook een ontkalker verkochten voor de koffiemachines. Ik heb hem verteld dat we dit verkochten en ben vervolgens gaan kijken hoe en waar ik dit kon inkopen.”

Gelijktijdig aan dit verhaal raadde de zoon van Tim Kugelmann, nu werkzaam als salesmanager bij NEO Chemie BV, om zijn bedrijf te promoten. “Ik had nog nooit van Twitter gehoord en vond het eerlijk gezegd maar onzin”, vertelt Tim Kugelmann. “Maar mijn zoon raadde aan om mijn bedrijfje via de sociale media te promoten, dus dat heb ik maar eens gedaan.” Vijf minuten na de verschijning van het eerste, en tevens het laatste, ‘Tweetje’ kwam Dirk Jan Pheifer in contact met Tim Kugelmann. “Ik zag de Tweet en vroeg of hij een ontkalker kon ontwikkelen. En dat kon!” Vertelt Dirk Jan. “En zo is onze samenwerking tot stand gekomen.”

De ontkalkers van Eccellente zijn een stuk goedkoper dan die van de grote fabrikanten en werken net zo goed. Het idee sloeg aan en Eccellente groeide explosief. “Grappig hoe één tweetje zoiets kan veroorzaken, bijna ongeloofwaardig.” Vertelt Tim Kugelmann, die ongeveer acht jaar na deze bijzondere gebeurtenis Dirk Jan Pheifer het 200.000ste flesje ontkalker overhandigde. Samen met een prijsbeker. “Een prachtige prestatie.”

Eccellente heeft zich in een aantal jaar ontwikkeld tot marktleider in de verkoop van ontkalkers en onderhoudsmiddelen voor koffiezetmachines. En groeit nog steeds dagelijks.