Pilp Fuction binnenkort in Theater Sneek

Sneek – De Ploeg is terug! Het welbekende gezelschap van cabaretiers en acteurs wat bekend is van legendarische Hollywood films gaan de theaters in met een gloednieuw verhaal: Pilp Fuction! De Ploeg – Pilp Fuction is dinsdag 14 maart en woensdag 15 maart te zien in Theater Sneek.

De Ploeg, welke negentien jaar geleden bedacht is door Joost Nuissl, is bekend van voorstellingen als Vinger in de Pap, en nu Revue, Festen, The Godfather en Ben Hur. Hét theatergezelschap bestaande uit serieuze acteurs en cabaretiers die zelf hun voorstellingen schrijven, spelen en produceren! Pilp Fuction is een voorstelling die je het liefst ziet met een grote bak popcorn op schoot en je geliefde dicht tegen je aan. Het belooft een theateravond vol spektakel, humor, liefde en drama zoals je normaal alleen in films ziet!

Negentien jaar geleden werd in een gezellige nazit met Joost Nuissl, de toenmalige directeur van de Kleine Komedie in Amsterdam, De Ploeg bedacht. Met o.a. Viggo Waas, Peter Heerschop, Genio de Groot, Titus Tiel Groenestege en Han Römer maakte De Ploeg hun eerste verstelling Vinger in de Pap. Niemand had het ooit durven dromen, het werd een doorslaand succes waardoor een tweede show niet uit kon blijven! In de jaren die volgden bewerkte het gezelschap bekende Hollywoodfilms als Festen, The Godfather en Ben Hur tot unieke toneelversies. Al vele bekende namen hebben meegespeeld in deze versies, dit keer zijn de heren samen met Loes Luca, Ria Marks en Ilke Paddenburg te zien in het nieuwe stuk Pilp Fuction.

Regisseur Jakop Ahlbom ontwikkeld ook in dit stuk een eigen stijl waarin theater, mime, dans en illusionisme centraal staat. Tickets zijn te koop via www.theatersneek.nl. Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.bostheaterproducties.nl.