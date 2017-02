Organisatie hoopt op veel hardlopers bij Oerpolderloop

Heidenskip – De organisatie van de Oerpolderloop verwacht dit jaar veel hardlopers voor de ‘helse’ loop in het Heidenskip op 26 februari om 14:00 uur in het Heidenskip. Negen jaar geleden organiseerden Antje en Folkert Jellesma (Bij Folkert in Sneek) voor het eerst een loop in It Heidenskip, de Oerpolderloop, een helse loop door It Heidenskip.

De eerste editie op 1 maart 2009 was een groot succes, vele honderden lopers uit alle delen van Friesland, maar ook van buiten de provincie kwamen naar It Heidenskip om aan deze nieuwe loop deel te nemen. Antje en Folkert verhuisden en de winkel eiste een belangrijk deel van hun tijd op. Jan Kooistra van SV Friesland pakte de handschoen op, want met de woorden van Kooistra: “Het zou jammer zijn als zo’n mooie loop van de hardloop kalender www.hardlopendnederland.nl zou verdwijnen.”

Het parcoursrecord staat op naam van Ylona Kruis uit Ysbrechtum in 55.20 bij de vrouwen en Erik Negerman uit Hilversum in 44.47 bij de mannen. In 2017, bij de 9e editie kunnen de deelnemers zich op de dag zelf vanaf 12.00 uur inschrijven in het dorpshuis It Sweigat (kosten € 5,00). Ook telt deze editie mee voor de SV Frieslandclubcompetitie 2017. Voor de 5 snelste lopers en loopsters op beide afstanden zijn er prijzen in natura en bloemen voor de overall winnaars. De prijsuitreiking vindt plaats om ca. 16.00 uur in het dorpshuis. Op de site www.svfriesland.nl zullen de uitslagen, het verslag en de fotoreportages worden gepubliceerd.

Foto archief Janke van der Schaaf