SWZ Boso met tien man naar remise

Sneek – SWZ Boso Sneek kwam in eigen huis tegen Hoogland niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar zal gelet op de rode kaart van doelman Kevin van der Meulen halverwege de tweede helft die puntendeling toch als een winstpunt aanmerken. Die (te) zware straf haalde wel een streep door de Sneker plannen, want SWZ had met een overwinning in de strijd om de prijzen goede zaken kunnen doen.

Die zaken leken aanvankelijk de kant van SWZ op te vallen, want de openingsfase was duidelijk voor de thuisclub. Nadat Hoogland eerst nog een vrije trap wist te overleven, bereikte Age Hains Boersma na iets meer dan een kwartier met een diepe bal Sean de Ruiter, die vervolgens met een fraai schot de 1-0 liet noteren. De vreugde aan Sneker zijde was echter van korte duur, want nog geen drie minuten later was de wedstrijd al weer in evenwicht en de gelijkmaker van Bas Wobbes was van eenzelfde schoonheid als de openingstreffer van De Ruiter. Die start was veelbelovend, maar behoudens een opportunistische vrije trap van Wobbes bracht de rest van het eerste bedrijf weinig opwinding met zich mee.

Dat was onmiddellijk na rust anders, De tweede helft was nog geen vier minuten oud, toen Freerk de Jong zijn tegenstander uitspeelde en en alleen voor de goalie van Hoogland beheerst de 2-1 liet noteren. Het Sneker feestje was echter opnieuw een kort leven beschoren, want nadat doelman Kevin van der Meulen eerst nog een hard schot van Martijn Koelewijn onschadelijk had gemaakt, had de naar Buitenpost vertrekkende doelman in de 58ste minuut geen verweer op een inzet van Wobbes, die daarmee zijn tweede van de middag liet noteren.

Over noteren gesproken, iets minder dan tien minuten na de gelijkmaker.verdween de naam van Van der Meulen in het boekje van de arbiter, toen hij een speler van Hoogland blokkeerde en met rood mocht vertrekken. Die rode kaart noopte trainer Berry Zandink om reservedoelman Klaas Boersma in te brengen en die zag, dat Hoogland ondanks een surplus aan menskracht alleen nog vlak voor tijd via Oscar van Logtestijn voor enige dreiging zorgde. Die dreiging leverde echter niks op en daarmee eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. (bron Pengel)

SWZ Boso Sneek – Hoogland 2-2

Doelpunten: 1-0 Sean de Ruiter (16.), 1-1 Bas Wobbes (19.), 2-1 Freerk de Jong (49.), 2-2 Bas Wobbes (57.)

Gele kaart: Daniël Bennik (SWZ Boso Sneek), Tim Krux (Hoogland)

Rode kaart: Kevin van der Meulen (SWZ Boso Sneek)

Opstelling SWZ Boso Sneek: Kevin van der Meulen, Alwin Velds (69. Klaas Boersma), Age Hains Boersma, Thijs Goes, Jacob Lubbers (46. Kadir Usta), Kevin Huitema, Daniël Bennik, Wesley Tankink, Sean de Ruiter, Wieger Zwaan (89. Reindert Miedema) en Freerk de Jong