“Readswarte dag voor Black Boys”

Sneek – Het was een “readswarte” dag op sportcentrum Schuttersveld en niet, omdat de tegenstander Read Swart heette. Neen, vooral door het povere voetbal van de zijde van Black Boys en de daarmee gepaard gaande frustraties, die de arbiter van dienst bij een 0-5 stand (!) noopten tot het tonen van twee terechte rode kaarten.

Black Boys begon met een soort fantasie-opstelling aan het karwei, waarbij de ploeg op zeker vijf plaatsen een andere bezetting had. Daarbij wekte vooral de positie van Dennis Niemarkt verbazing, want de meest scorende speler van de Zwartjes was in de eerste helft als rechtshalf geposteerd. Niettemin begon Black Boys in die opstelling nog wel aardig aan de klus en de eerste dreiging kwam dan ook van de zijde van de thuisclub. Een inzet van Dennis Niemarkt spatte uiteen op de vuisten van de Read Swart-doelman, terwijl een voorzet van Mladen Dubravac ternauwernood werd onderschept. Vervolgens vond een voorzet vanaf de andere kant geen afnemer, terwijl een vrije trap van Kewin de Jong in de muur belandde. Die vrije trap werd gevolgd door de mooiste aanval van de “All Blacks” die werd besloten met een schot van Alex de Jong.

Tot zover was er voor de thuisclub “nothing on the hand”, maar in de daaropvolgende minuten ging het gruwelijk mis. Nadat Read Swart na een aanval over rechts eerst al een waarschuwing had afgegeven, werd de defensie van Black Boys niet veel later toch wel heel erg eenvoudig uitgespeeld, waarna Niek van der Werf van dichtbij kinderlijk eenvoudig de 0-1 kon aantekenen. Die opening werd niet veel later gevolgd door een tweede zet en opnieuw stond de zwarte defensie schaakmat, toen Remko Dam op de rand van de zestien geen stro breed in de weg werd gelegd en vrij kon uithalen (0-2). Niet veel later kreeg Black Boys via Erwin de Vries een mogelijkheid om de aansluiting tot stand te brengen, maar de aanvaller schoot in kansrijke positie voorlangs. Het was echter een incident in een fase, die volledig door de gasten werd beheerst en waarin doelman Sander de Vries meer ballen te verwerken kreeg dan hem lief was. Diezelfde keeper hield bij het begin van de tweede helft zijn ploeg met twee fantastische reddingen nog in de race en Black Boys had daarin korte tijd later zelfs helemaal terug kunnen keren. Dennis Niemarkt slaagde er één op één met de keeper niet in om de 2-1 op het virtuele scorebord te brengen en even later verdween een inzet van Josue Molina Perez naast.

Wat het benutten van kansen betreft, deed Read Swart het daarentegen veel beter, want bij de eerstvolgende tegenaanval werd de van rechts voorgegeven bal van dichtbij simpel binnen getikt. Vanaf dat moment had Black Boys veel weg van een stuurloos schip en een aantal malen ontsnapte de thuisclub aan de 0-4. Nadat aan de andere kant Dennis Niemarkt vanuit de draai voorlangs had geschoten en een kopbal van Perez ook het doel had gemist, kwam die vierde treffer er toch en opnieuw maakte de Sneker defensie geen solide indruk. Dat laatste was ook het geval bij de vijfde treffer, toen bij een diepe bal vier verdedigers op dezelfde tegenstander afgingen. Die tikte de bal breed op de volledig vrijstaande Jorke Braaksma en die had vervolgens geen enkele moeite om doelman De Vries voor de vijfde keer te passeren.

Die vijfde treffer was vervolgens de druppel, die de emmer met frustraties deed overlopen. Want anders kan de grove en terecht met rood bestraft overtreding van Erwin de Vries niet worden verklaard. En datzelfde gold voor Josue Molina Perez, die na een duel aan de zijlijn onder de ogen van de arbiter volledig onnodig op de voet van zijn tegenstander ging staan en eveneens met rood mocht vertrekken. Die beide vermaningen vormden het trieste sluitstuk van een vanuit Black Boys-oogpunt al even trieste middag.