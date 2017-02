‘Wiltsje fan Peazens’ op 5 maart bij Onder de Linden

Sneek – Op zondag 5 maart a.s. verzorgt de groep Wiltsje fan Peazens een uniek optreden in Restaurant Onder de Linden in Sneek. Met een speciale Sneker voorstelling belooft het een prachtige middag te worden. De aanvang van het ongetwijfeld spraakmakende optreden is om 16.00 uur. Toegangskaarten zijn te reserveren bij Onder de Linden. Voor € 19.50 p.p. inclusief nazit met high-wine hapjes in drie gangen exclusief drankjes.

Wa is Wiltsje fan Peazens?

Wiltsje fan Peazens is de namme fan in in ploechje fan trije folksmuzikanten. Se hawwe har neamd nei in fiskerman dy’t foarkomt yn Siderius de Granaet, it ûnferjitlike jongereinboek oer in jonkje út Dokkum, dat skreaun is troch Abe Brouwer. It die lykwols bliken dat dy Wiltsje fan Peazens echt bestien hat, krekt as guon oare figueren út dat boek. It wie in fiskerman út Peazens. Hy ferkocht de skol dy’t troch de fiskers fan Peazens op it Waad fongen wie yn Dokkum by de Waach. Dat sa dwaande it ferneamde sechje: “By de Waach stiet Wiltsje fan Peazens mei hiele grouwe skol!”

En wêrom’t trije manlju har neamd hawwe nei dy iene persoan? Wa wit komt dat ûnder de foarstelling noch oan ’e oarder, want de mannen spylje en sjonge net allinnich, der is ek hiel wat te fertellen.

De groep Wiltsje fan Peazens bestiet no al sa lang dat de muzikanten net iens mear krekt witte wannear’t se begûn binne. Mar it is nei alle gedachten mear as tritich jier lyn. Earst bleauwen de optredens beheind ta in stik mannich nûmerkes yn it skoft by de iepenloftfoarstellings yn de Jorwerter notaristún en fansels by de neisit yn it romroftekafee fan Jan en Eef. Mar linkendewei kaam der mear belangstelling foar harren muzyk.

De groep bringt meast eigen lieten, dy’t skreaun binne troch de sjonger-fioelespiler Hylke Tromp. In protte Friezen kinne him noch as de ferreinde spylman op it dak yn Anatevka.

De oare twa muzikanten binne Jan Willem Bleijswijk, de sjonger-gitarist, en Joop de Jong dy’t ûnder it sjongen syn akkordeon as in master bespilet.

Wiltsje fan Peazens brûkt gjin mikrofoans of oare elektryske helpmiddels; se komme sa’t se binne en wolle leafst ien wêze mei it feest fan it publyk. En as de minsken sjonge wolle, dan klappe se it Frysk Lieteboek deryn.

Want by Wiltsje fan Peazens is it wat oars as oars. Meast komme de minsken foar de muzyk, mar Wiltsje fan Peazens komt foar de minsken.