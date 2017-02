Kater voor ONS Boso na heerlijke wedstrijd in Scheveningen

Scheveningen – Op een zonovergoten sportpark Houtrust in Scheveningen leek de lente voor ONS Boso Sneek aan te breken. Vooral vóór de rust speelde de ploeg goed. En het was wachten op een treffer die dat zou onderstrepen. Er kwamen wel heel grote kansen, maar gescoord werd er niet.

In de tweede helft gooide Scheveningen er een schepje bovenop. Nu waren de beste mogelijkheden voor de thuisclub. Maar ONS Boso Sneek kon het hoge tempo zeker bij benen. De wedstrijd leek te koersen in de richting van 0-0. Maar svv Scheveningen dacht daar anders over. In de 75e minuut vloog de bal door de defensie van ONS Boso Sneek heen zonder dat iemand hem aanraakte, bereikte Barry Rog en met een machtige omhaal schoot de invaller de 1-0 in de touwen.

ONS Boso Sneek probeerde opnieuw aan te zetten. Maar nam daardoor defensief risico’s. Mehmet Aldogan, en een andere invaller, Marvin Nieuwlaat, maakten daarvan gretig gebruik en lieten de Snekers alsnog tegen een zeer geflatteerde 3-0 nederlaag aanlopen.

door: Jan van der Veen

Achteraf bleek de 65e minuut in deze wedstrijd een heel belangrijke te zijn. In deze minuut was er eerst de dubbele wissel, waarbij bij svv Scheveningen ‘de man van de stilstaande situaties’, Levi Schwiebbe, werd gewisseld voor Barry Rog (!), en bij ONS Boso Sneek Frits Dantuma geblesseerd het veld moest verlaten en vervangen werd door Angelo Zimmerman. Barry Rog zou 10 minuten later de score openbreken; met het inbrengen van Angelo Zimmerman bij ONS Boso Sneek was plotseling onduidelijk, hoe de rolverdeling achterin en op het middenveld was. En omdat in deze Derde Divisie de wedstrijden op details worden beslist, was één moment van ‘niet goed staan’ voldoende om de wedstrijd te laten kantelen. In dezelfde (65e) minuut leek Yume Ramos op weg om ONS Boso Sneek toch aan een verdiende treffer te helpen. Centraal-verdediger Peter Jungsläger probeerde dat te voorkomen en met een actieve armbeweging ontfutselde hij de bal aan Ramos. Hij ontnam hem daarmee een directe scoringskans. Scheidsrechter Gerritsen vond echter een gele kaart voldoende, waar de spelregels de suggestie wekken, dat een rode kaart hier op zijn plaats zou zijn geweest.

Jammer, dat de oranjehemden uit Sneek door deze samenloop van gebeurtenissen tien minuten later een einde zagen komen aan een van hun kant goed gespeelde wedstrijd. Wat heet: een heerlijke wedstrijd tussen twee teams die wílden voetballen, die kúnnen voetballen en die deze middag elkaar líeten voetballen.

Hoog tempo

Onder de reeds geschilderde lenteachtige omstandigheden begonnen beide ploegen fris en fruitig aan deze wedstrijd. Wat in de eerste 20 minuten al opviel was het hoge tempo, waarin werd gespeeld. Wie had gedacht, dat het duel gedicteerd zou worden door het zwaar favoriete svv Scheveningen, die had het mis. Het was ONS Boso Sneek, dat de beste kansen kreeg. In die eerste minuten stond het verdedigend goed bij de Snekers, met Gustavo van der Veen op rechts en Klaas de Vries op links, en in het centrum een sterke combinatie Iloba Achuna en Ale de Boer. Daardoor kon Martijn Roosenburg zich op het middenveld nadrukkelijk profileren, en hij deed dat goed, en kon ONS Boso Sneek zelfs naar voren druk zetten.

Daarvan had Curty Gonzales in de 5e minuut gebruik moeten maken. Yume Ramos speelde hem vrij in het strafschopgebied, maar Curty probeerde doelman Sven Wolsheimer met de buitenkant van zijn schoen te verschalken, waar een eenvoudiger oplossing waarschijnlijk doeltreffend was geweest. Nu verdween de bal náást in plaats van ín het doel. In de 19e minuut deed Curty alles goed, liet een fraaie voorzet van de flank los, Fabian Stevens had slechts in te knikken op 5 meter van het doel. Maar Fabian kreeg de bal net iets verkeerd op het hoofd, en ook nu verdween de bal naast het doel.

Vooral veel zon

De volgende twintig minuten werden getekend door veel en goed middenveldspel, zonder dat daaruit grote kansen voor één van beide doelen onstonden. Het was vooral genieten van het fraaie weer op de historische grond van het Scheveningse sportpark, waar één van de toeschouwers wist te vertellen, dat daar in 1901 al werd gevoetbald. De waarheid van dit historische feit laten we maar voor rekening van de opmerker. Het tekent, dat op dit moment de wedstrijd ruimte gaf voor historische bespiegelingen, naast dat er binnen de lijnen natuurlijk (lustig) door gevoetbald werd.

Opwinding vlak vóór rust

Maar met de geur van verse thee op afstand werden de laatste minuten vóór rust weer uiterst boeiend. In de 38e minuut mocht Martijn Roosenburg een corner nemen aan de (voor ONS Boso Sneek) linkerkant van het veld. Frits Dantuma ving bij de tweede paal de bal op met het hoofd. Maar ook deze grote kans werd geen goud: Frits kopte net naast! Vervolgens kopte Tim Peters voor de gastheren via de handen van Bas van Wegen over. En tenslotte schoot Yume Ramos ruim over, nadat Levi Schwiebbe hem had moeten laten gaan.

Scheveningen pakt het initiatief

Vanuit de kleedkamer pakte Scheveningen meteen na rust het initiatief. Zoals reeds gemeld ging het tempo nog meer omhoog. Het aantal fouten over-en-weer nam daardoor ook toe. Maar het droeg wel bij tot een heerlijke wedstrijd met aan weerszijden kansen. In de tweede helft waren die in wat groter aantal voor de mannen van trainer John Blok. Een overtreding op Levi Schwiebbe op de rand van het strafschopgebied leverde aldaar een vrije trap op voor de thuisploeg. Ricardo Samoender schoot de bal rakelings voorlangs het doel.

Twee minuten later, in de 56e minuut, maakte Fabian Stevens een overtreding (waarvoor hij ook een gele kaart ontving); uit de vrije trap die daarop volgde werd Tim Peters gelanceerd. Maar Bas van Wegen dook met een machtige zweefduik de bal uit het doel na een schot van de ‘nummer 9’ van Scheveningen. Maar misschien wel de mooiste kans had Fabian Stevens in de 58e minuut. Een vrije trap van ONS Boso Sneek bereikte op links Yume Ramos, die zette scherp voor, maar alleen voor de keeper wist Fabian Stevens deze kans niet te verzilveren. Hij bleef seconden lang in het doelgebied liggen: zo kapot was hij daarvan!

De 65e minuut

En toen kwam die memorabele 65e minuut. Daarover: hierboven al voldoende! Soms pakt iets heel anders uit dan bedoeld. Maar jammer was het wel, dat de stabiliteit uit het elftal van ONS Boso Sneek verdween, fouten ineens niet meer gecorrigeerd konden worden, en de moed de Snekers letterlijk in de (voetbal-)schoenen zonk, waardoor de thuisclub na de uiterst fraaie 1-0 van invaller Barry Rog nog konden uitlopen naar 3-0. Zeer geflatteerd. Maar wel de realiteit! Een misser op een corner van rechts bracht in de 85e minuut Mehmet Aldogan, de routinier, in scoringspositie. Aldogan bedacht zich geen moment en klopte Bas van Wegen: 2-0. En in de 90e minuut maakte de voor Sandro Calabro (actief, maar niet super opvallend) ingevallen Marvin Nieuwlaat de 3-0, toen het middenveld van ONS Boso Sneek hem vrije doortocht bood. Voor Bas van Wegen was er vervolgens geen houden meer aan!

En hoe nu verder……………

Door een aantal andere resultaten op deze 24e competitiedag is de groep achter de 4 toppers in deze Divisie nog meer in elkaar geschoven. Daardoor is het noodzakelijk, dat ONS Boso Sneek in de komende wedstrijden weer punten haalt, wil het niet in de degradatiestrijd betrokken raken.

Hoewel de komende wedstrijden buitengewoon lastig zullen zijn, is er op grond van het vertoonde spel gedurende de eerste 75 minuten van deze wedstrijd echter alle hoop. Harkemase Boys is op zaterdag 25 februari de volgende tegenstander. En dat de Harekieten op eigen terrein niet onverslaanbaar zijn bewees SteDoCo deze middag. De wedstrijd Harkemase Boys-ONS Boso Sneek begint om 17.00 uur op sportpark De Bosk. En moet vanwege het aanvangstijdstip de concurrentie aangaan met de Ere Divisiewedstrijd SC Heerenveen-Roda JC, een slordige 20 kilometer verderop.

Dinsdagavond 28 februari wordt vervolgens de afgelaste wedstrijd tegen Jong Almere City ingehaald.

En gezien het feit, dat IJsselmeervogels vanmiddag pas in de 93e minuut naast de Almeerders wisten te komen: ook een zeer lastige klus! Tenslotte volgt in deze ’8-daagse veldtocht’ nog de trip naar Hoornaar om daar mede-strijder SteDoCo te bekampen: ook een zes-punten-wedstrijd.

Ga er maar aanstaan! Maar ook: een mooie kans op totale revanche.

Wedstrijdgegevens:

svv Scheveningen-ONS Boso Sneek: 3-0 (0-0)

75 Barry Rog 1-0

85 Mehmet Aldogan 2-0

90 Marvin Nieuwlaat 3-0

Schr.: M.P.Gerritsen (Eindhoven)

Ass.schr.: T.den Hengst & L.van Zanten

Kaarten: geel: (65) Peter Jungsläger, (82) Barry Rog (svv Scheveningen)

(56) Fabian Stevens (ONS Boso Sneek)

Opstellingen:

svv Scheveningen:

doel: Sven Wolsheimer

achter: Ruben Koorndijk-Peter Jungsläger-Samir El Moussaoui-Ricardo Samoender

midden: Levi Schwiebbe (65: Barry Rog)-Mitchell de Vlugt-Leroy Resodihardjo

voor: Mehmet Aldogan (88: Esin Gula)-Sandro Calabro (81: Marvin Nieuwlaat)-Tim Peters

ONS Boso Sneek:

doel: Bas van Wegen

achter: Gustavo van der Veen-Iloba Achuna (82: Wesley Lohman)-Ale de Boer-Klaas de Vries

midden: Fabian Stevens (71: Tim Oosterbaan)-Frits Dantuma (65: Angelo Zimmerman)-Martijn Roosenburg-Aron Strengholt

voor: Yume Ramos-Curty Gonzales