Jan van Loon zet punt achter schaatscarrière

Sneek / Heeg – Marathonschaatser Jan van Loon (31) houdt het voor gezien en stopt na dit seizoen met schaatsen op het hoogste niveau. De in Heeg woonachtige Van Loon komt op 4 maart in Amsterdam voor het laatst in actie namens de AB Vakwerk-formatie van coach Roy Boeve.

,,Dit seizoen wilde ik meedoen om de prijzen. Dat is vooralsnog niet gelukt. Ik ben vader geworden en heb een drukke baan. Fysiek gezien kan ik uitstekend door. Het ontbreekt mij echter aan tijd om de volledige focus op het schaatsen te hebben. Ambities naar beneden bijstellen doe ik niet. Daarom het besluit om er een punt achter te zetten”, licht hij toe.

Jan van Loon acteert inmiddels twaalf jaar op het hoogste niveau in het marathonschaatsen, nadat hij de overstap maakte van het skeeleren. Op skeelers is hij meervoudig Nederlands kampioen en won hij medailles op zowel EK’s als WK’s. Zijn mooiste overwinning bij het schaatsen dateert van 2014; een marathoncupwedstrijd in Thialf Heerenveen. ,,Natuurlijk, overwinningen blijven je altijd bij, maar ik heb vooral veel mooie wedstrijden mogen rijden op natuurijs. Het laatste NK marathon op het Veluwemeer is daar een bijvoorbeeld van. Ik zat in de kopgroep en uiteindelijk ging het toch nét mis. Ook dat vergeet ik nooit meer.”

Grootste frustratie in zijn carrière is dat Koning Winter het de afgelopen jaren in Nederland behoorlijk heeft laten afweten. ,,Mijn loopbaan afsluiten zonder ooit een Elfstedentocht te hebben gereden… echt heel erg jammer”, vindt hij.

Rijder van het eerste uur

Jan van Loon schaatst voor het derde achtereenvolgende jaar voor AB Vakwerk en is binnen het team een rijder van het eerste uur. ,,Hoe het begon? Op z’n zachtst gezegd was het pionieren. AB Vakwerk werd hoofdsponsor in het marathonschaatsen en begaf zich vrij laat op de markt. Van de jongens die overbleven werd een team gesmeed. Wonder boven wonder verliep dat eerste seizoen voor ons heel goed. Als kopman stond ik zelfs een paar keer op het podium. Als je kijkt hoe we er nu voor staan, dan is er sprake van een metamorfose. AB Vakwerk heeft dit seizoen flink uitgepakt. We hebben nu echt een topteam. Heel erg mooi dat ik daar deel van heb mogen uitmaken.”

Veel ervaring verdwijnt

Coach Roy Boeve ziet met Van Loon veel ervaring uit zijn ploeg verdwijnen. Desondanks heeft hij begrip voor diens besluit. ,,Voor het team is het heel spijtig. Jan brengt veel rust en dat is goed voor de balans. Aan de andere kant, Jan is ook al heel lang intensief bezig met de sport. Ik snap dat hij het nu tijd vindt om zich te richten op andere dingen in het leven.”

Of we Jan van Loon na 4 maart nog terugzien in het schaatsen? ,,In ieder geval niet als trainer/coach”, zegt hij stellig. Sinds drie jaar is Van Loon eigenaar van schaatsmagazine Proskating: ,,Daar ga ik mij nu op toeleggen, evenals op mijn gezin. De schaatswereld is dus nog lang niet van mij verlost,” zo verzekert hij.

Bij de foto: Jan van Loon van AB Vakwerk rijdt op 4 maart zijn laatste marathonwedstrijd in Amsterdam. Fotocredit: TimsImaging.nl