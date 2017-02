Fundraising AV Horror voor Kindertehuis Kaapstad

Sneek – Zondag 26 februari van 9:00 tot 17:30 uur staat bij AV Horror op het Sportpark Schuttersveld in Sneek in het teken van de fundraising voor Kindertehuis Kaapstad. Met een prachtige duurloop en een huiskamerconcert willen de 23 Two Ocean Lopers van AV Horror een mooi bedrag binnen te halen voor dit prachtige initiatief dat zich inzet voor de toekomst van ontheemde Zuid-Afrikaanse kinderen. In april bezoeken de Two Oceans Lopers het Kindertehuis in Kaapstad en bieden daar een cheque aan.

Duurloop 10 of 20 km

’s Morgens wordt begonnen met een duurloop in en om Sneek. De route is uitgezet door Jan-Albert Veenema, welbekende trailrunner uit Sneek. Dus naast verharde weg is een stukje van de route ook onverhard. Trailschoenen zijn daarvoor overigens niet nodig. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,-. Dit gaat volledig naar Kindertehuis Kaapstad.

Het is GEEN wedstrijd, de bedoeling is om samen een prachtige tocht te maken door en nabij Sneek en zo geld in te zamelen voor Kindertehuis Kaapstad. De start is om 9 uur, vanaf 08.30 uur is de kantine open voor vrije inloop. Vooraf aanmelden hoeft dus niet. Na afloop ben je welkom in de kantine van AV Horror.

Muzikale middag

Om 15 uur treden Lody & Friends (Lody Franzen, Fokko Drent en Thys Wadman) belangeloos op in de kantine van AV Horror. De kantine is geopend vanaf 14.30 uur. Het optreden duurt tot 17.30 uur. Komt allen en neem gerust familie of vrienden) mee. De toegang is gratis, maar er staat een collectebus en een vrijwillige bijdrage voor het goede doel op prijs wordt gesteld.

Daarnaast wordt er een speciaal voor deze gelegenheid uitgebrachte wijn verkocht: Two Oceans Wine (rood Shyraz en wit Sauvignon Blanc). waarvan de opbrengst naar Kindertehuis Kaapstad gaat. Wil je meer weten over Kindertehuis Kaapstad? Kijk dan op de website www.kindertehuiskaapstad.nl

Foto: Een deel van de Two ocean lopers – foto Laura Keizer