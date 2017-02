Op donderdag 19 januari zal Paul Marselje in een lezing aan de hand van het boek ‘Het verloren Symbool’ in de wereld van Dan Brown duiken. Hij zal daarbij meer vertellen over de feiten, fictie en de mysteries van de vrijmetselarij. De lezing vind plaats in het logegebouw van de Sneker vrijmetselaars. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aandacht, net als het verloren symbool. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met leden over de vrijmetselarij en de loges.

Dan Brown’s roman ‘Het verloren symbool’ gaat over de vrijmetselarij. Miljoenen exemplaren gaan er van het boek wereldwijd over de toonbank. De Vrijmetselarij wordt daardoor weer in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, want de broederschap is het decor en speelt eigenlijk zelfs een hoofdrol in de roman. Ook in Brown’s bestseller ‘De Da Vinci Code’ speelde de vrijmetselarij al een rol. Maar wat is het geheim, dat de leden bewaren en wat is het verloren symbool? Wat is er in Dan Brown’s boeken waar en wat is er niet waar?

Ook in Sneek is een vrijmetselaarsloge. Wat gebeurt daar en wat voor soort mensen zijn er lid? In ‘Het verloren symbool’ trekt Dan Brown een sluier weg van een deels verborgen wereld vol mystiek, genootschappen en geheime ruimtes. Dat deed hij al eerder in ‘De Da Vinci Code’. Maar op het betrouwbaarheidsgehalte van zijn onthullingen kwam destijds veel gefundeerde kritiek. Heeft hij daarvan geleerd of moeten wij ook ‘Het verloren symbool’ met een korreltje zout nemen, als hij bijvoorbeeld de vrijmetselarij beschrijft?

Locatie: Vrijmetselaarsloge CRPC, Looxmagracht 20, Sneek

Aanvang: 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.45.

We vragen een bijdrage van € 5,- per persoon, dit is inclusief koffie of thee. Aanmelden via info.loge040@vrijmetselarij.nl