123inkt.nl en Rabobank hoofdsponsors jeugd LSC

Sneek – Webwinkel 123inkt.nl uit Nederhorst den Berg is de komende drie jaar, naast Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, hoofsponsor van de jeugdafdeling van LSC 1890. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in printerartikelen zal alle 40 jeugdteams vanaf volgend seizoen voorzien van clubshirts, shorts, voetbalkousen, presentatiepakken en sporttassen.

Het bestuur van LSC 1890 is blij verrast met het aanbod van 123inkt.nl. “Voor het bestuur is elk team van grote waarde voor de club”, zegt voorzitter Henk Douwsma. “Toch lukt het meestal alleen de prestatieteams een kledingpakket te bieden. Met het sponsorschap van 123inkt.nl kunnen we als club eenheid uitstralen.”

Naast 123inkt.nl is Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland al sinds 2014 als hoofdsponsor van de jeugd aan LSC verbonden. De bank vindt sport belangrijk vanwege de verbindende kracht die veel verder gaat dan sport alleen. LSC betekent veel voor de omgeving en de bank ondersteunt dan ook graag de jeugdactiviteiten. Hiermee levert de Rabobank een structurele bijdrage aan de breedtesport binnen de club.

123Inkt is blij dat het LSC 1890 als 22ste club in Nederland mag verwelkomen als sponsor. Het bedrijf wil in elke regio van de KNVB één voetbalvereniging aan zich binden. De keuze viel onder meer op LSC 1890 omdat de club bezig is met de financiering van een tweede kunstgrasveld en realisatie van nieuwe kleedkamers. Door de club te ondersteunen met de levering van een totaal kledingpakket hoopt het maatschappelijk betrokken bedrijf dat er ruimte in de clubkas ontstaat voor dit project en/ of andere activiteiten op het Sportpark Leeuwarderweg.

De directieleden van 123inkt.nl zijn grote voetballiefhebbers en maakten daarom in 2011 de keuze om de jeugd van voetbalclubs in Nederland een handje te helpen. Lydia Sietsma, sponsorship manager van 123inkt: ,,In de bedrijfsfilosofie van 123inkt.nl past het om maatschappelijke betrokkenheid te combineren met gezonde ondernemerszin. In deze tijden is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen kunnen sporten.”

Het spreekt 123inkt.nl aan dat LSC 1890 een club is waar prestatie en plezier in balans is. Daarnaast spelen de klassieke waarden van de club mee in de keuze voor de oudste club van Sneek. ,,Bij de eerste kennismaking op de vereniging keken wij onze ogen uit”, zegt Sietsma. ,,Wat een prachtig en historisch clubgebouw.”

De laatste negen jaar is 123inkt.nl elk jaar door consumenten verkozen tot beste webwinkel van Nederland in de categorie ‘Computer Hard- en Software” bij de Nationale Thuiswinkel Awards en Webshop Awards. Meer dan 1,9 miljoen klanten kopen hun printartikelen bij 123inkt.nl

Het driejarig contract dat LSC en 123inkt.nl op 15 februari werd ondertekend kan in 2020 opnieuw met drie jaar verlengd worden. Het partnerschap gaat in op 1 juli 2017.