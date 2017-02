Mad Piano Party in de Kroon; hoe Mad wil je het hebben?

Sneek – Op vrijdagavond 17 februari vanaf 21:00 uur in de reprise wegens groot succes, de enige echte ….. Mad Piano Party in Cafe de Kroon aan de Jousterkade in Sneek Ongetwijfeld spelen ook deze keer weer Arjan Baakman en Co vanaf 21:00 uur de nog aanwezige pannen van het dak in Café de Kroon. Met de combinatie van Piano (babyvleugel), bas, drums en 2 stemmige zang bespeelt Arjen Baakman & Co het publiek met uiteenlopend repertoire, van smooth jazz ballads tot meezingers, en van rock’n roll tot heerlijke swingmuziek in een spetterende muziekshow.

Deze graag geziene rasmuzikanten hebben ruime ervaring opgedaan bij o.a. Great Piano’s, Live on Tour en diverse showorkesten. Met veel humor, actie en interactie, spelen Arjen Baakman & Co het dak eraf op elk festijn! Be there !!