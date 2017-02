Technisch karate op clubkampioenschap F en F

Sneek – Zo’n kleine vijftig karateka’s in de leeftijd 6 tot en met 20 jaar – afkomstig van zeven verschillende F en F Kyokushin dojo’s – namen zaterdag 11 februari deel aan de clubkampioenschappen van Sportclub F en F The Inner Way in Sneek. De onderdelen die op het programma stonden waren: kumite (sparring red.) en kata (stijlvorm red.). Rond de klok van 11.30u verzorgden de dames van Dansstudio Boombox! de muzikale opening met een flitsende Hip Hop Dance demo. om 11.45u trapten we af met het onderdeel kata.

Kata

Verdeeld over vijf verschillende categorieen gingen in totaal 25 deelnemers de sportieve strijd met elkaar aan op het onderdeel kata. In categorie 1 (tot en met 9e kyu – halve blauwe band) nam Kyan de Vries uit Franeker de eerste plaats voor zijn rekening. Elahe Pasdarpourghysari uit Sneek scoorde een tweede plaats en Aron Visser van F en F Kyokushin dojo Franeker behaalde een derde plaats. Jesper Dijkstra uit Sneek behaalde niet onverdienstelijk een veirde plaats.

In categorie 2 (tot en met 7e kyu – halve gele band) was de concurrentie groot. 10 karateka’s gingen voor de hoogste eer. Daniel van der Kooij van F en F Kyokushin dojo Sneek pakte goud, met kort daar achter Evie van der Burgh van F en F Kyokushin dojo Leeuwarden die een mooie zilver plak bemachtigde. De derde plaats was voor de technisch onderlegde en explosieve Jurre Glashouwer. Leeuwarder Tim Landmeter scoorde net geen podiumplaats maar pakte wel een mooie vierde notering. Bente Herrewijn uit Sneek werd vijfde. Karsten Hoekstra, Emma en Joost Elzinga, Elise Benschop en Fleur Bleijinga lieten mooie kata’s zien, maar scoorden nipt geen podiumplaats.

Nora van der Bij van F en F Kyokushin dojo Leeuwarden scoorde met superstrakke kata’s een eerste plaats in categorie 3 (tot en met 7e kyu – halve groene band) en nam ook de stijlprijs voor haar rekening. Noémie van Sinderen van F en F Kyokushin dojo Groningen behaalde de tweede plaats. Kallysta de Vries uit Franeker pakte plaats nummer drie en behaalde bij de Freestyle kata’s de eerste plaats met een prachtig uitgevoerde zelfverzonnen kata en verslag hiermee de “Girls in Gi” (Nora, Anke en Evie). Stefan Nieuwenhuis van F en F Kyokushin dojo Sneek pakte helaas geen podiumplaats en werd vierde. Ian Verreck van F en F Kyokushin dojo Franeker viste ook achter het net een behaalde een vijfde plaats.

In de Senioren categorie was er een matchmaking tussen Golan Ephrati van F en F Kyokushin dojo Groningen en Anke Speerstra van F en F Kyokushin dojo Bolsward. Met een minimale voorsprong behaalde Ephrati de eerste plaats en werd Anke Speerstra automatisch tweede.

In de pauze verzorgde het demoteam T’ai Chi bestaande uit Paulien Leonora, Jacqueline van der Meij, Josyn Hylkema en Martha Osinga een mooie, rustgevende T’ai Chi demonstratie.

Kumite

37 karateka’s verdeeld over 9 categorieen maakten hun opwachting op het onderdeel kumite. Kyan de Vries van F en F Kyokushin dojo Franeker pakte in catgorie C-1 jongens 8-10 jaar overtuigend de eerste plaats. Clubmaat Aron Visser werd tweede. Debutant Jesper Dijkstra van Fe N f Kyokushin dojo Sneek pakte een niet onverdienstelijke derde plaats. Jurgen Robbe van Ee van F en F Kyokushin dojo Joure greep net naast het eremetaal en werd vierde. Adam Ebrahim, Joost Elzinga uit Sneek, Syme Pauli van F en F Kyokushin dojo Workum en Ilias Zaïd van F en F Kyokushin dojo Leeuwarden vochten als leeuwen maar behaalden geen podiumplaats. Wel ging Ilias Zaïd er vandoor met de Spiritprijs.

Bij de meisjes 9-10 jaar scoorde Evie van der Burgh de eerste plaats. Zilver was er voor Elahe Pasdarpourghysari en brons van Bente Herrewijn. Kallysta de Vries nam de vierde plaats voor haar rekening. Elise Benschop en Josephine van Kesteren lieten goede vorm zien maar behaalde helaas geen eremetaal.

Sneker Jurre Glashouwer in categorie jongens 11 jaar was in de ‘winning mood’ en pakte naast een dere plaats op het onderdeel kata, de eerste plaats bij kumite en liet respectievelijk Stefan Nieuwenhuis en Tim Landmeter achter zich. In de match making tussen Friso Verbeek uit Sneek en Fokke Tuinstra uit Leeuwarden wist de Sneker Verbeek de partij voortijdig op zijn naam te zetten.

In de categorie meisjes 11-13 jaar behaalde Noémie van Sinderen de eerste plaats en plakte Emma Elzinga uit Sneek een mooie tweede plek. Lynn Huybers van F en F Kyokushin dojo Gorredijk werd derde. Jelle van Ee scoorde in de categorie jongens 12-13 jaar de gouden plak. Owyn Verreck van F en F Kyokushin dojo Franeker werd tweede. Bij de jongens 13-15 jaar was het bloedspannnend en bahaalde Alan Eladami uit Joure de eerste plaats doo Fabian van der Kooij net achter zich te laten. Wiep Silvius uit Joure werd derde.

Sneker Sander Dijkstra behaalde de eerste plaats in de categorie jongens 14-17 jaar. Milan Herrewijn was de lichte en de jongste in deze categorie en behaalde een knappe tweede plaats. Hylke Lühoff werd derde. Snekers Reyer Slart, Hafez Ebrahim en Groninger Junar Celestijn scoorden helaas geen podiumplaats. In de matchmaking tussen Anke Speerstra en Nathalie van der Vliet beschikte Speerstra over de langste adem en nam de winst voor haar rekening.