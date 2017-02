Expo De Bie en De Boer in Galerie Bax Sneek

Sneek – Van 25 februari tot en met 8 april 2017 exposeert de Belgische kunstenaar Erwin de Bie samen met de keramist Elt de Boer in Galerie Bax Kunst. Academie Sneek is adoptief sponsor van deze expositie, die zaterdag 25 februari om 16.00 uur wordt geopend.

Erwin de Bie

De veelzijdigheid van Erwin de Bie (1951, België) komt best tot uiting als men zijn creatieve levensloop overloopt: Hij tekende en schilderde vanaf zijn vierde levensjaar en was al vanaf dezelfde tijd geïnteresseerd in muziek. Vandaar misschien ook dat hij, geboren in de jaren vijftig en opgegroeid in de sixties, ook interesse heeft in allerhande oude muziek, van Glenn Miller over rock ’n roll, jazz, klassiek, blues, jaren zestig popmuziek tot hedendaagse klanken.

Hij exposeerde voor het eerst in 1974. Vanaf toen tot en met 1979 volgden exposities door heel België. In 1979 begint hij als zelfstandig stripauteur voor dagblad Het Volk te werken. Al vlug neemt de striploopbaan alle tijd in en worden de penselen en de houtskool opzij gelegd voor een fulltime stripcarrière. Tussen 1979 en 1986 publiceert hij in Het Volk, De Gentenaar, Cinescoop, Robbedoes en Dag Allemaal. In 1996 tekent hij voor de Gentse feesten de grootste strippagina ter wereld (6 x 4,60 m).

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De grootste passie kwam weer de kop opsteken, de vrije kunst. Vanaf 1992 begint De Bie weer sporadisch te schilderen en in 1996 volgt zijn comeback tentoonstelling “What’s Behind that Curtain?” in Gent. In 1999 volgt zijn succesvolle tweede thematentoonstelling “Kunst rond Koers” waar hij het wielrennen op zijn eigen manier portretteert, gevolgd door een aaneenschakeling van reizende en nieuwe tentoonstellingen: Painted Beatles songs, Kunst rond Koers II, Kerkhofblues, Heroes, Carreco collection, Strange Days en Bizarre Schoonheid. De Bie vertelt over zijn beroep: “Mijn kunst was mijn hobby en passie, en werd mijn werk. Dat werk is en blijft mijn passie, en werd ook mijn therapie. Je kunnen uiten in kunst is een godsgeschenk, maar dikwijls ook een ware kwelling. Het gaat nooit uit je geest. Het stormt constant in het hoofd. Er zijn er al meerdere onderdoor gegaan. Ligt genie dicht bij waanzin? Met kunst is het net zo. De grens is soms flinterdun. Men mag geen mietje zijn en beresterk. Te meer men niet bang mag zijn om, als het nodig is in zijn kunst die grenzen van de waanzin op te zoeken.”

Elt de Boer

Het werk van de Bie wordt door galeriehouder Peter Bax gecombineerd met keramiek van Elt de Boer. Een bewuste keuze van Bax, daar Elt vele jaren eerder al eens exposeerde in Galerie Bax Kunst en zodoende kennis had van zijn objecten. “Wij hebben de indruk dat de expositie met de Belg Erwin de Bie (schilderijen) in combinatie met keramiek van Elt de Boer een is van een hoog gehalte en internationaal kaliber”, Aldus Bax.

Tijdens zijn werkzame leven is De Boer op veertigjarige leeftijd in 1985 kunstacademie gaan doen. In 1988 is hij afgestudeerd in “autonoom vormgeven” met als specialisatie Keramiek. Daarna is de kunstenaar veel gaan exposeren en is al sinds 2002 fulltime werkzaam in de keramiek. Inspiratie vind hij in basale vormen van bouwen en stapelen. Alles wat zich voordoet kan tot een nieuwe serie leiden. Graag combineert hij klei met andere materialen.

Elt de Boer vertelt het volgende over zijn werk: “Klei is voor mij een prachtig materiaal. Bij het vormen is het zacht en kneedbaar, na de hitte van het vuur is het tot steen getransformeerd. Mijn kleiobjecten worden beïnvloed door oervormen van menselijke bouwsels en beschavingen. In bouwsels van leem, klei en stenen stapelde de mens een beschutting tegen de elementen op een zo logisch mogelijke wijze en ook zeer organisch.”

De klei, gebakken tot onvergankelijke steen, laat sporen na, die zich tot op heden laten ontdekken. In zijn werk volgt de kunstenaar vaak de verrassingen die zich voordoen tijdens dat werken. Een tijdelijke stut van hout wordt een onmiskenbaar onderdeel in een nieuwe serie objecten. Om de klei te kleuren gebruikt De Boer kleislib, vermengd met kleurpigment en glazuur. Dit slib schildert, spat of sponst hij op de nog natte klei. Na het stoken volgen meerdere lagen, tot de kleur me bevalt.

De expositie duurt t/m 8 april 2017.