Dorpsbelang Top en Twel stand van zaken gaswinning

Oppenhuizen – (Door Tsjerk Bouwhuis – voorzitter Dorpsbelang) Eind november heeft Dorpsbelang een gesprek gehad met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Deze commissie zal een grote rol gaan spelen bij de concrete invulling van de representatieve nulmeting die op dit moment wordt samengesteld door Vermilion. De commissie zal het gaan beoordelen en een bindend advies geven. Draagvlag voor deze blauwdruk is erg belangrijk, daarom geeft Dorpsbelang Top en Twel hier graag een beoordeling op voordat de commissie er een advies over geeft. Het is op dit moment nog onduidelijk of dat ook zal gaan gebeuren.

Al zolang de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân voor Dorpsbelang in beeld is heeft het bestuur al de indruk dat deze commissie niet de reddende engel zal zijn. Mede doordat Doarpsbelang met diverse Tweede Kamerleden contact heeft opgenomen en de bedenkelijke rol van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân ter sprake heeft gebracht, is er op 18 maart een motie in de Tweede Kamer aangenomen over deze twijfelachtige rol van de Commissie.

Zowel Vermilion als de Commissie beweren dat er door bodemdaling geen schade zal optreden aan gebouwen. Deze bewering wordt ook bevestigd door de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning. (De Groningse variant.) Die zeggen dat er in de provincie Groningen nog nooit een oorzakelijk verband tussen gebouwschade en bodemdaling door gaswinning is geconstateerd. Schade aan gebouwen zou alleen veroorzaakt worden door trillingen. En voor schade die veroorzaakt is door trillingen moet je niet bij de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân zijn, want die gaan alleen over bodemdaling.

De huidige volgorde van het melden van schade is eerst door je aan te sluiten bij de Commissie door middel van het ondertekenen van een overeenkomst; er wordt een onderzoek gedaan door de Commissie en hieruit volgt een bindend advies. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat men ook akkoord met artikel 7 van die overeenkomst. Je doet hierbij afstand van recht om op andere wijze dan via de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân je schade op Vermilion te verhalen.

Kortom als blijkt uit het advies van de Commissie dat de schade is ontstaan door trilling en niet door bodemdaling, dan kan er (door artikel 7) geen schade meer verhaald worden op Vermilion.

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân neemt wel in overweging om voor particulieren een preadvies te gaan geven. Dorpsbelang vraagt zich dan wel af wat de toegevoegde waarde is van deze commissie en verwacht dan in de praktijk hier ook niet veel van. Ook omdat sinds 1 januari 2017 het Landelijke loket mijnbouwschade operationeel is.

Voor provincie en waterschap zal de commissie vast belangrijk zijn omdat bodemdaling invloed heeft op het grondwaterpeil. Dat zal ook de reden zijn waarom alle gerealiseerde projecten van deze commissie provincie en Wetterskip gerelateerd zijn.

Tiltmeters

Wat is er nog meer gebeurd: Dorpsbelang heeft net voor de kerstdagen samen met de wethouder een presentatie over tiltmeters bijgewoond in het gemeentehuis. Dit is een techniek die trillingen uiterst nauwkeurig meet en registreert. Dorpsbelang Top en Twel is hier erg enthousiast over en zou graag zien dat deze techniek ook in Top en Twel wordt toegepast. In een gesprek met Vermilion heeft Dorpsbelang de tiltmeters besproken. Vermilion kent de techniek maar kon verder geen toezeggingen doen.

Daarom heeft Dorpsbelang contact gezocht met CDA Kamerlid Agnes Mulder. Omdat de Haagse politiek Dorpsbelang hier vast en zeker bij kan helpen. In een prettig telefoongesprek werden de gedachten over de tiltmeters tussen Dorpsbelang en Mulder uitgewisseld. Inmiddels hebben alle 3 bestuurslagen van het CDA (Kamer, Staten en Raad) contact met elkaar om de teksten van de moties hierover op elkaar af te stemmen. Voor de dorpen is dat natuurlijk goed nieuws want dit zou de manier kunnen zijn om de tiltmeters af te dwingen, voordat de winning van start gaat.

Wat de winning betreft. Eerder heeft Vermilion al aangegeven dat er voor 2017 geen middelen beschikbaar zijn gesteld om de productie van start te laten gaan. Daarbij komt dat de beroepsprocedure nog loopt. De minister heeft dan wel ingestemd met het winningsplan van Vermilion. Dorpsbelang is daar tegen in beroep gegaan bij de Raad van State. De zitting hiervan zal op 1 Maart plaats vinden. En de uitspraak zal bij normaal verloop binnen 6 weken openbaar gemaakt worden.

De kans op succes is uitermate klein, dat realiseert het bestuur van Dorpsbelang Top en Twel zich goed. “Maar de kans is er, dus die moeten we pakken”