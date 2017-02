Bestevaer45 genomineerd als Hiswa boot vh Jaar

Makkum – De Bestevaer 45 PURE van KM Yachtbuilders is dit jaar genomineerd voor twee belangrijke awards in de zeilwereld. Tijdens Boot Düsseldorf viste KM achter het net bij de European Yacht of the Year, maar tijdens de komende Hiswa in de RAI is er een herkansing dankzij de nominatie voor HISWA Zeilboot van het Jaar 2017.

Vorig jaar oktober werd het schip getest door verschillende redacteuren van Nederlandse en Belgische watersportmagazines op het IJsselmeer. De jury zegt o.a. het volgende over de Bestevaer 45 PURE: “Deze 45 voet Bestevaer is een degelijke, veilige en comfortabele cruiser, die het gevoel geeft goed voor haar bemanning te zorgen. Met zo’n robuust jacht wordt het heel aantrekkelijk om de ijzige wateren bij de polen te verkennen.”

Op de openingsdag van de Hiswa, woensdag 8 maart, zal de winnaar van Zeilboot van het Jaar 2017 bekend gemaakt worden. De Hiswa wordt dit jaar van 8 t/m 12 maart gehouden, in de RAI te Amsterdam. De Bestevaer 45 PURE –het grootste jacht op de beurs- is te vinden aan de zeilsteiger in hal 1, standnummer 126.