Wessel Horlings Heeg wint regiomarathon in Thialf

Heerenveen – In de regiomarathon competitie in Thialf boekte Wessel Horlings uit Heeg een knappe overwinning in de C1 categorie. Halverwege ontsnapte Horlings samen met een groep van 6 man uit het peloton daarbij ook Gerben Gerbrandij uit Nijland. Deze kopgroep pakte een rondje voorsprong en ging sprinten voor de winst en met een slotronde van 27.5 pakte Horlings de winst. Gerbrandij kwam net te kort voor het podium en kwam als 4e over de finish. Wessel staat in het klassement met nog 1 wedstrijd te gaan op de 5e plaats maar zijn achterstand op de derde plaats is slechts 5 punten.

Bij de dames bleef het peloton tot in de finale bij elkaar. Silke Jellesma uit IJsbrechtum kwam als 8e binnen; tijdens de premiesprints pakt Silke ook nog 3 punten mee. In het klassement staat ze nu op de 6e plaats.

In de C2 sprintte het peloton ook voor de overwinning Jelle Johan Hoomans uit Sneek kwam als 9e over de streep. Sjoerd Eisma die maandag nog solo een baanmarathon wist te winnen kwam als 17e over de streep.

De masters 1 sloten de avond af in Thialf. Lang werden ontsnappingen ongedaan gemaakt maar met nog 20 ronden te gaan ontsnappen er toch nog 7 man daarbij Tiedo Tinga uit Bolsward. Nog twee snelle mannen weten de oversteek te maken. Bas Ludemann uit IJlst zit niet bij deze ontsnapping mee en mist de slag. Tinga komt net te kort voor een podiumplaats en wordt 4e, zijn beste prestatie van dit seizoen.