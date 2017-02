Hofstra Witmarsum terug op het oude nest

Witmarsum – Mark Hofstra van Hofstra Bouw woont sinds kort in het pand waar zijn pake het bedrijf begin jaren ’70 begon. Hofstra Bouw is nu al decennia gevestigd in de oude landbouwschool in Witmarsum, maar het bedrijf startte aan de Van Aylvaweg. De afgelopen jaren stond daar een slecht onderhouden schuur met grote grijze garagedeur. Nu heeft Mark Hofstra het omgetoverd tot een moderne woning, die van alle gemakken is voorzien.

Sybren Hofstra, de huidige eigenaar van Hofstra Bouw, weet nog goed hoe hij met zijn ouders aan de Van Aylvaweg woonde. “Wij woonden boven in het achterste gedeelte van het huis en beneden was de werkplaats van toen Timmerbedrijf Hofstra,” vertelt Sybren. Het bedrijf groeide snel en de werkplaats werd te klein. “Nadat ik het bedrijf overnam, verhuisden we naar de oude landbouwschool aan de Gysbert Japiksweg in Witmarsum. Daar hebben we een woonhuis en nieuwe grotere werkplaats gecreëerd.”

Lange tijd deed het pand aan de Van Aylvaweg dienst als schuur en opslag. De laatste jaren stond het leeg. Mark Hofstra liet zijn oog erop vallen en kon het pand aankopen. “Ik vind het een mooie gedachte dat ik nu woon op de plek waar mijn pake Hofstra Bouw begon. Het voelt toch alsof we weer terug zijn op het oude nest,” zegt Mark. In 2016 waren vader Sybren en zoon Mark elke zaterdag en vele avonden druk bezig met de verbouwing. “Ik heb eerst een 3D-impressie gemaakt van het eindresultaat, zodat we vooraf duidelijk wisten waar we naartoe werkten. Wanneer ik nu het eindresultaat vergelijk met de 3D-impressie, dan is het precies zo geworden als ik wilde.”

De schuur was toch een beetje een rotte kies in het dorp en door van een bestaand pand een woonhuis te maken, is het aangezicht een stuk vriendelijker geworden. Een schoolvoorbeeld van inbreiding. Veel oude elementen zijn in tact gelaten, maar door de toevoeging van eigentijdse materialen en eigenwijze uiterlijke kenmerken, is het een modern woonhuis geworden. “Binnen hebben we alles gestript en opnieuw opgebouwd. Natuurlijk hebben we het goed geïsoleerd en hebben we de nieuwste installaties aangebracht, zodat het een energiezuinige woning is. Voor mij alleen is het een riante woning met drie ruime slaapkamers en een badkamer boven. Beneden wordt de woonkamer van de keuken gescheiden door de trapopgang naar boven. Links en rechts kun je daar omheen lopen. De traptreden lijken wel te zweven,” legt Mark uit.

“Ik vind dit project echt een visitekaartje voor ons bedrijf. Dit kunnen we voor iedereen realiseren. Ik ben blij dat het project geslaagd afgerond is. Ik heb nu een prachtige eigen plek waar ik best trots op ben,” zegt Mark met een grote glimlach.