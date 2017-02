Friese tjotters ‘hot’ bij Australisch publiek

Hobart – Aan de steigers van het Australische Hobart, verdringen de bezoekers van het Australian Wooden Boat Festival zich om meer te weten te komen over de drie tjotters uit Friesland. Vervoerd per zeecontainer zijn de kleine platbodems een visitekaartje voor het vaartoerisme in Nederland en Friesland. “De tjotters trekken veel bekijks,” zegt Jack van den Berg van de Stichting Friese Tjottervloot. “Het is beregezellig om hier te staan. We hebben veel aanspraak, mensen willen alles weten over onze boten en de zijwaarden. We zijn echt een attractie.”

De vierde tjotter die mee op transport was, ligt op een andere plaats in de haven. “Dat was een tegenvaller,” zegt Van den Berg. “Onze tjotters zijn oude dames en we hadden alles goed voorbereid. Totdat na aankomst de schepen niet in de gekoelde container konden blijven, zoals gepland, maar twee weken in een loods moesten staan. Dat is te veel geweest voor onze Wearlamke, die trekt toch te weinig dicht.”

Ondanks deze tegenslag, is Van den Berg positief over het festival en de impact van de tjotters. Dit weekeind gaven ze een demonstratie admiraalzeilen, onder leiding van Maarten Vermeulen en zijn tjotter Amalia. Dit traditionele eerbetoon werd gebracht aan de Nederlandse-Australische Freddy Steen, geboren in het noorden van Nederland en op haar zesde naar Tasmanië verhuisd. Zij was aan boord van de ‘Oranje’, de Regenboog die het Koninklijk Paar bij hun huwelijk cadeau kreeg.

Nederland is dit jaar eregast bij het tweejaarlijkse AWBF, met ruim 200.000 bezoekers het grootste festival in zijn soort op het zuidelijk halfrond. Voor Van den Berg is de Nederlandse deelname een prachtige gelegenheid om Heeg en omgeving te promoten. “We komen hier heel veel Nederlanders en Friezen tegen. Mensen komen ons speciaal opzoeken omdat ze erover gelezen hebben, we hebben echt continu aanloop.”

Voor de Australische organisatie is het festival en de Nederlandse inbreng een succes. Steve Knight, voorzitter van het organisatiecomité, noemde de Nederlandse inbreng een geweldige aanvulling op het programma. Het is ter gelegenheid van de 375e verjaardag van de landing van Tasman op het Australische eiland, dat hij Van Diemensland noemde, dat het Australian Wooden Boat Festival de ‘Oranje’ samen met zeven andere Nederlandse schepen over liet komen per zeecontainer.