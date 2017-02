RSG Sneek deelnemer ‘Op weg naar het Lagerhuis’ Friesland

Sneek – Het VARA-programma ‘Op weg naar het Lagerhuis’ gaat voor de negentiende keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland! Een leerlingenteam van de Rijks Scholen Gemeenschap Magister Alvinus uit Sneek doet dit jaar traditioneel samen met 199 andere middelbare scholen uit ons hele land mee in het wedstrijd om de titel van beste debatschool van Nederland. In de provincie Friesland is de voorronde op maandag 13 februari 2017 vanaf 10.15 uur.

De jonge debaters buigen zich over prikkelende stellingen. Onderwerpen die in iedere provincie aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het gebruik van je telefoon op de fiets, een opvoedcursus voor ouders en anoniem solliciteren. Specifiek in Friesland wordt er gedebatteerd over het wel of niet bijbouwen van windmolens in Friesland, de geïnvesteerde miljoenen voor Leeuwarden – Friesland als culturele hoofdstad van 2018 en is de vraag of Friesland een eigen Friese universiteit moet krijgen. Alle onderwerpen zijn te vinden op http://ownhlagerhuis.nl/stellingen/.

Opzet competitie

Elk jaar kunnen alle middelbare scholen in Nederland zich aanmelden voor de competitie. In iedere provincie worden vervolgens voorrondes georganiseerd. Daar worden verschillende soorten debatten gevoerd, waaronder 360-gradendebatten en een-op-eendebatten. Ook is er een speechwedstrijd. Aan het einde van elke provinciale wedstrijddag wordt één winnend team bekendgemaakt dat doorgaat naar de landelijke achtste- en kwartfinales in Hilversum en wordt de beste speech van de dag gekozen. De landelijke finale wordt dit voorjaar uitgezonden bij de VARA op NPO 2. Het winnende debatteam en de beste redenaar brengen samen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York!

Foto Facebook Op weg naar het Lagerhuis