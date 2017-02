Oud-leerling musicalopleiding Sneek bij Karin Bloemen

Sneek – Het zeventienjarige musicaltalent Suzanna Pleiter doet op zaterdag 18 februari mee in de voorstelling Volle Bloei van Karin Bloemen in Theater Sneek. Pleiter, geboren en getogen in Balk, rondde in 2016 de vierjarige musicalopleiding MUZT, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, af. Ze schitterde eerder in Theater Sneek met hoofdrollen in de MUZT-musicals Meermin (2015) en Poppins (2016).

Bloemen kiest voor elke voorstelling van Volle Bloei een lokaal talent uit dat in de show een nummer mag zingen. Een prachtige kans voor Pleiter, die in Bloemen een van haar grote voorbeelden ziet. Na het afronden van de middelbare school en de MUZT Musicalopleiding in Sneek volgt Pleiter momenteel musicallessen aan de Kunsthumaniora in Antwerpen.

Wat: Volle Bloei, met Karin Bloemen en Suzanna Pleiter

Waar: Theater Sneek

Wanneer: Zaterdag 18 februari 2017, 20.15 – 22.00 uur

Kaarten: € 29,50, te bestellen via www.theatersneek.nl

Foto: Suzanna Pleiter als Mary Poppins door Niels van der Wal