Flex-Zeilen: wel de lusten, niet de lasten van een eigen boot

De 27e editie van Boot Holland vindt plaats van 10 t/m 15 februari 2017 in het WTC Expo Leeuwarden. Na jaren van stabiliteit zit de beurs weer in de lift. Zo kent het bezette vloeroppervlak een lichte stijging en meren er meer motorjachten af dan ooit te voren.

Daar komt nog bij dat nagenoeg alle standhouders van vorig jaar nu weer van de partij zijn. Hieruit blijkt dat het goed is bevallen en dat we het als organisatie goed doen, aldus beursmanager Pieter Fokkema. “Hier spreekt vertrouwen uit en daar zijn we ontzettend blij mee. Ook zijn we erg blij met de nieuwkomers en met de bedrijven die terug zijn van weggeweest.” Dat geldt bijvoorbeeld voor Keikes Jachtbouw, Green Yachting en Melior Yachts.

In de motorjachtensector komt Vedette met twee primeurs; De Vedette 12.30 salon in Wad-uitvoering en de Cantia 31 Launch die een nieuwe opbouw en indeling heeft gekregen. Brandsma komt met vier Luna’s waaronder de compacte Luna 34, Pollard presenteert de Coastliner 43 NG en Grouwstervlet de 1350 AK. Breedendam introduceert, de door Guido de Groot vormgegeven, MTB Fourzero Wheelhouse en Bootcentrum Geertsma is aanwezig met de nieuwe BEGE Peddler 950. Verdeeld over de Saksenhal en de Keltenhal vind je maar liefst 45 stalen motorjachten, een ongekend aantal.

Een grote blikvanger die niet meer in de Saksenhal geplaatst kon worden en zo een plek vond in de Frankenhal, is ongetwijfeld de Varende Villa van Lecowa BV. Naast alle primeurs en nieuwbouw schepen is op Boot Holland ook een ruim aanbod van in onberispelijke staat verkerende gebruikte motorjachten. In de Keltenhal zijn er diverse fraaie occasions van Jachtbemiddeling Van Veen en Kuster Yachts. Smelne Yachtcenter presenteert een selectie jong gebruikte jachten in de Saksenhal. Tornado Sailing is deze Boot Holland neergestreken in de Saksenhal en presenteert, naast twee Delphia Escape motorjachten, een Delphia 34 en 47 uit zeiljachten range van dit merk.

Als echte botenbeurs is Boot Holland ook zeker de plaats voor liefhebbers van open boten. Zo vind je er een ruim aanbod sloepen, tenders, consoleboten en rubberboten. Bekende werven en dealers actief in deze bedrijfstak zijn onder meer: Maril, Antaris, Boot Akkrum, A28 Watersport, Van Wierenwatersport, Seafury, Waterspoor en Van Roeden Watersport. Sportboten zijn er van JetBoats.

Naast een grote stand met zeilboten van de klassenorganisaties is er op Boot Holland ook een groot sup en kitesurfplein. Hier vind je alles op het gebied van kiten en suppen. Ook is er een simulator en een groot waterbassin voor demonstraties. Als vanouds is er ook weer een klassieke schepen paviljoen. En vanzelfsprekend staan ook vele dienstverleners en leveranciers van accessoires en toebehoren op Boot Holland. Partijen als Yanmar, Vetus, Drinkwaard, NPS Diesel, Honda en Volvo Penta presenteren hier de nieuwste motoren. Voor watersportartikelen kun je onder meer terecht bij Allpa, Nauticshop en Boatmax.

Boot Holland is de aftrap van het watersportseizoen en wordt gehouden van vrijdag 10 tot en met woensdag 15 februari in het WTC Expo Leeuwarden.