Smeekens Wereldkampioen op 500 meter

Sneek – Sneker Twent Jan Smeekens is wereldkampioen op de 500 meter geworden door met 34,58 sec. tot verrassing van iedereen, behalve zichzelf, als snelste op de 500 meter te finishen tijdens de WK afstanden in Zuid-Korea. Tweede werd de Duitser Nico Ihle met 34,66 en derde de Rus Roeslan Moerasjov in 34,76.

Smeekens reed zeker geen vlekkeloze rit en kwam moeizaam uit de startblokken. Ook de volle ronde zat ogenschijnlijk vol fouten, toch was zijn snelheid en daarmee zijn eindtijd van 34,58 bijzonder goed. “Dit was zo spannend en ik ben zo blij. Ik liet me in de race niet gek maken en herpakte me goed na een matige start. Voor de laatste bocht maakte ik weer een fout waardoor ik ‘kamikaze’ de bocht in ging, maar dat pakte goed uit.”

Ronald Mulder leek lange tijd kans te maken op een medaille, maar zag in de laatste twee ritten nog twee schaatsers onderdoor komen en eindigde als vijfde. Na een opening van 9,59 was Dai Dai Tab goed onderweg in zijn race, maar in de laatste buitenbocht ging het mis. De Nederlander ging onderuit en zag zijn kansen op een goede eindklassering aan zich voorbij gaan.

