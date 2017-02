Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond

Makkum – Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. Het instituut toetste, in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, de plannen om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen op de gevolgen voor de natuur.

De organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen voor dit open landschap en het Europees beschermde, kwetsbare natuurgebied. Het onderzoeksrapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep, dat door de organisaties is ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen.

Uitkomsten onderzoek en studie

De betreffende organisaties streven naar een rijk IJsselmeer voor natuur en mens. Alhoewel zij vóór een overgang naar duurzame energie zijn, vragen zij nadrukkelijk om een zorgvuldige inpassing in natuur en landschap. Het onderzoek en een aanvullende studie van Alterra laten zien dat de risico’s voor vogels van het IJsselmeer en de Waddenzee onaanvaardbaar zijn. Met de bouw van dit park wordt een grens overschreden met betrekking tot het aantal windmolenparken in en om het IJsselmeer.

Woordvoerder Chris Bakker: “Belangrijke studies, waarin veel vogelslachtoffers van windmolens zijn geteld, worden door Windpark Fryslân onterecht buiten beschouwing gelaten. Tevens is de beoordeling gebaseerd op onzekere schattingen over de kans dat een vogel geraakt wordt, door gebrekkige gegevens over vlieghoogtes en ontwijkingsgedrag.’ In het gebied leven bijzondere soorten en met name veel vogels trekken hier langs. De windmolens leiden tot verstoring van de trek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. De organisaties vinden dat de bescherming van de dieren in dit speciaal aangewezen natuurgebied voorop gesteld moet worden.

Misplaatst optimisme

Windpark Fryslân gaat uit van een verwaarloosbare sterfte van veel vogelsoorten door aanleg van het park. De studie van Alterra toont echter aan dat de vogelsterfte door een aanvaring met de molenwieken het voortbestaan van populaties zoals de visdief en zwarte stern wel degelijk in gevaar kan brengen. Alterra wijst erop dat ook vogels die niet in het IJsselmeergebied broeden, zoals trekvogels of roofvogels die op zoek naar voedsel het gebied doorkruisen, gevaren lopen. Om het effect van de plannen van Windpark Fryslân goed te kunnen beoordelen stelt zij dat de vogelsterfte door windmolenparken en andere projecten bij elkaar opgeteld moet worden. Daarnaast zet zij grote vraagtekens bij het optimisme van Windpark Fryslân over de positieve effecten van een te bouwen werkeiland. Dit werkeiland zou de negatieve effecten voor veel vogelsoorten te niet doen. Volgens Alterra wordt dit overschat.

De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, de Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Foto Almar Setz