TVM foundation doneert € 5.000 aan Broerekerk Bolsward

Bolsward – Op woensdag 8 februari heeft Hans Boekhoven, voorzitter van Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân, een cheque ontvangen ter waarde van € 5.000,- van de TVM foundation. Joop Atsma, voorzitter van de TVM foundation reikte de cheque uit. De donatie wordt gebruikt voor onderhoud aan de Broerekerk in Bolsward.

Donatie van de TVM foundation

“De Broerekerk behoort tot 1 van de 23 rijksmonumenten die onze stichting in eigendom heeft. We gebruiken de donatie van de TVM foundation voor de restauratie van het glazen koepelgewelf. De Broerekerk is bekend om haar architectonische glazen dakgewelf’, vertelt Hans Boekhoven. ‘We hebben wat problemen gehad met het glazen dak. Door een fabricagefout van de producent zijn in de afgelopen negen jaar al meerdere glazen vervangen. We hebben op dit moment nog garantie en de laatste zeven panelen worden onder deze garantie nog dit jaar vervangen. Helaas blijven er nog 58 oude glaspanelen over. Voor deze panelen wordt de donatie van onder andere de TVM foundation gebruikt’.

Geschiedenis

De Broerekerk werd in de 13de eeuw gebouwd als kloosterkerk van de Minderbroeders. Het klooster werd in 1580 verlaten en afgebroken. De driebeukige kerk zonder toren is een ruïne als gevolg van een brand die plaatsvond op 8 mei 1980. In 1986 werd de kerk als ruïne weer opengesteld. Dit oudste monument van Bolsward kreeg in 2006 een bijzondere glazen overkapping. De ontwerper, architect Jelle de Jong uit Lemmer, wist verschillende dilemma’s voor het hergebruik op te lossen door de restanten van het gebouw te overkappen met glas. Onder deze bijzondere overkapping kan de kerk weer een maatschappelijke functie vervullen, terwijl het karakter van monument behouden blijft. ‘De Broerekerk heeft een sterk regionale maatschappelijke functie in Bolsward en omgeving. Er worden tentoonstellingen, concerten, toneel, exposities, musicals en nog veel meer culturele evenementen georganiseerd. Zonder financiële donaties voor de restauratie van het koepelgewelf kunnen we deze activiteiten in de toekomst geen plaats meer bieden’, aldus Boekhoven.

Ook in aanmerking komen voor een donatie?

‘Het is mooi om te zien dat de donatie van de TVM foundation bijdraagt aan behoud van de oude kloosterkerk in Bolsward. Onze relatie A. Lootsma tanktransport & tankcleaning bv uit Bolsward heeft het project voorgedragen’, aldus Joop Atsma, voorzitter van de TVM foundation. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag doen bij de stichting. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook een project voorstellen aan de TVM foundation? Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.