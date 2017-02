Programma Theater Sneek 15 t/m 19 februari

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Paul Groot e.a. met Into The Woods (Try-out)

Om hun felbegeerde kind te krijgen, worden een onnozele bakker en zijn kordate vrouw met een onmogelijke opdracht het bos in gestuurd. Daar blijken ze ongewild de spil te vormen in de sprookjes van Assepoester, Roodkapje, Rapunzel en Sjaak en de bonenstaak. Maar zijn heksen, wolven en reuzen eigenlijk de grootste bedreiging voor je geluk? En wat is de prijs voor het Lang En Gelukkig waar iedereen op hoopt?

Wereldberoemd en meermalen bekroond musicalcomponist Stephen Sondheim (o.a. Sweeney Todd, West Side Story) creëerde met de hilarische en grimmige sprookjesmusical-voor-volwassenen INTO THE WOODS, een moderne parabel over verlangen, verraad en verlossing tussen geliefden, ouders en kinderen.

Na Broadway en West End is nu de meeslepende en oorstrelende hitmusical INTO THE WOODS met een topcast waaronder Paul Groot, Elise Schaap, Brigitte Heitzer, Esther Maas, Wart Kamps, Lone van Roosendaal, Guido Spek, René van Kooten plus 15-koppig orkest, op 15 februari te zien in Theater Sneek.

Musical // wo 15 februari 2017 // 20.15 uur // € 32,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Stefan Stasse, Marc Stakenburg, Jeanne Kooijmans, Iris Kroes & band o.l.v. Bob Schimscheimer met Theater van het Sentiment

Het legendarische KRO-NCRV radioprogramma Theater van het Sentiment bestaat 20 jaar en dat moet gevierd worden! Met een avondvullende muzikale en culturele tijdreis door de jaren vijftig, zestig, zeventig en een beetje tachtig. Met veel muziek van de live band, verhalen en filmpjes. Een groots feelgood-feest en een ‘trip down memory lane’.

De presentatie is in handen van radiopresentator Marc Stakenburg en afwisselend altijd Stefan Stasse, Jeanne Kooijmans of een bekende Nederlander. Lead-vocalist is de fantastische zanger David Dam, bekend van The Voice of Holland. Speciaal voor Theater Sneek zal special guest Iris Kroes te zien zijn op 17 februari.

Muziek // vr 17 februari 2017 // 20.15 uur // € 24,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Karin Bloemen en Suzanna Pleiter met Volle bloei

Wanneer ben je in de bloei van je leven? Sommige mensen bloeien al volop in hun jonge jaren, voor anderen begint het leven na hun 40ste en sommigen bloeien pas echt op als ze met pensioen zijn. Tenminste, dat lijkt zo… Karin Bloemen brengt met dit programma een avond vol energie en inspiratie, zodat u na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van mijn leven is nu! Vol overgave zet ze al haar talenten in om dit doel te bereiken; zingend vanuit de grond van haar hart, grappen makend met haar vele gezichten… en misschien pakt ze zelfs haar dirigeerstokje er wel bij! Ja, wie houdt er nou niet van Bloemen in volle bloei?

Karin Bloemen heeft voor haar voorstelling een zoektocht uitgezet naar een jong en muzikaal talent die mee mag zingen in ‘Volle bloei’. Uit een selectie heeft Karin Bloemen een keuze gemaakt. Suzanna Pleiter (Ariël in Muzt-musical De Kleine Zeemeermin en Mary in Muzt-musical Mary Poppins) is de gelukkige, zij mag tijdens de voorstelling meedoen met Karin Bloemen in Theater Sneek.

Cabaret // za 18 februari 2017 // 20.15 uur // € 29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Souldada met Mearkelân – Afscheidsconcert

De muziek die Souldada produceert neemt je als toeschouwer mee naar een andere wereld. Het gebruik van exotische instrumenten en de diversiteit aan talen waarin wordt gezongen – Afrikaans, Fries, Grieks, Papiamento – zorgt voor het rijke en unieke geluid van deze vijfmansformatie. Het is bijzonder te luisteren naar de klank van de sansula – een Afrikaanse duimpiano – of naar de monochord, een immens snaarinstrument met slechts één magisch akkoord.

In september 2015 speelde Souldada een tour in Zuid-Afrika met muziek gebaseerd op Afrikaanse teksten. . Souldada opereert muzikaal in een fantasiewereld die zich niet laat kanaliseren in een bestaand genre, maar is specifiek genoeg voor een hoogst eigen – herkenbaar – geluid. Eerdere theaterconcerten van Souldada: Cancao en Watervolk werden geregistreerd en uitgezonden door NPS & Omrop Fryslân. De voorstelling Mearkelân laat een overzicht zien van deze voorstellingen van Souldada.

Muziek // zo 19 februari 2017 // 15.00 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, ingang Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 430 580

Foto: Rob Becker (Karin Bloemen)