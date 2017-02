Huiskamerconcert Chris van der Ploeg op Inspiration Evening F&F

Sneek – Op donderdag 16 februari geeft Chris van der Ploeg van I Took Your Name een huiskamerconcert in Business Studio F en F in Sneek. Vorig jaar werd er ook een aantal Inspiration Evenings georganiseerd o. a. over ‘Critical Thinking’ en ‘Help, mijn kind zit op school’.

De organisator van de Inspiration Evenings, Belle Dijkstra, kwam in contact met de muzikant Chris van der Ploeg uit Assen. Ze was gelijk onder de indruk van zijn muziek. Belle wil deze muziek graag met anderen delen. Audiotransparent-gitarist Chris van der Ploeg van I Took Your Name maakt prachtige Indie/folkmuziek. Zijn muziek is te horen op http://soundcloud.com/itookyourname.

Voor het huiskamerconcert tijdens deze Inspiration Evening is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus bij interesse snel aanmelden. In ieder geval voor 14 februari aanmelden door te mailen naar belle@business-studio.nl