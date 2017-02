Friese Tjotters in Tasmanië maken water

Heeg – Na een reis van 9 weken in een grote zeecontainer over de oceanen zijn drie tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot (SFT) begin januari veilig aangekomen in Hobart, Tasmanië. Van 10 tot 13 februari 2017 is daar het Australian Wooden Boat Festival (AWBF). Tijdens dit grootste houten botenfestival in Tasmanië wordt ook gevierd dat het eiland 375 jaar geleden is ontdekt door Abel Tasman. Nederland is in 2017 gastland tijdens dit tweejaarlijkse festival en de Friese Tjottervloot is gevraagd het festival bij te wonen met een aantal van haar tjotters.

Op tijd vaarklaar?

Een paar dagen geleden is ook de bemanning van onze tjotters veilig aangekomen in Hobart. De tjotters hebben de reis goed doorstaan, maar niet alles is goed verlopen. Gisteren zijn de schepen in het water gelegd en toen bleek meteen het grote probleem. De bootjes waren toch behoorlijk uitgedroogd en één liep tot bijna de rand toe vol water. Of ze allemaal op tijd zijn dichtgetrokken en kunnen varen, is nu de grote vraag.

Een spannende reis

Eenmaal in Hobart hebben de tjotters een paar weken in een loods gestaan waar het warm en droog was. De loods stond op een beveiligd terrein en wilde je bij de tjotters komen, dan moest je daar speciaal toestemming voor krijgen. De schepen stonden in quarantaine, omdat houten schepen beestjes zouden kunnen bevatten en die mogen Tasmanië niet in. Uiteraard beschikten de tjotters over een verklaring waarin stond dat ze veilig naar binnen konden.

Na enige tijd konden er mensen bij de tjotters komen om ze dagelijks vochtig te houden. Er waren doeken in gelegd en elke dag kregen de tjotters water, alsof het plantjes waren. Onderweg waren de boten koel en vochtig gehouden in de speciale container, maar deze maatregelen zijn op de wal in Tasmanië eigenlijk weer teniet gedaan.

Promotie maken

Het doel van ons optreden op het AWBF is promotie maken voor de watersport, voor varen in Nederland en Friesland, speciaal voor traditionele Friese houten schepen. Tjotters waren vroeger werkbootjes toen vervoer over water nog het belangrijkste was. Zo is de Wylp is nog van de visser geweest die ermee heeft gevist op het Heegermeer.

In 2013 heeft de Stichting Friese Tjottervloot met haar hele vloot van 11 schepen in Golfe du Morbihan gezeild, in het Franse Zuid-Bretagne. De Fransen konden niet genoeg krijgen van de tjotters en dagelijks stonden er berichten in de Franse media. De SFT verwacht dat het meedoen aan het Australian Wooden Boat Festival ook dat effect zal hebben.

Boot Holland

Iedereen mag weten dat je in de tjotters van de SFT mag komen zeilen tussen mei en oktober. Wil je meer weten over de Stichting Friese Tjottervloot en haar schepen, kom dan naar Boot Holland waar we met één van de tjotters aanwezig zijn.