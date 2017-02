Eleven Fountains als splijtzwam

Sneek – Één van de projecten van Culturele Hoofdstad 2018 is het project ‘11 Fountains’. Inmiddels zij de meeste ontwerpen bekend gemaakt alsmede de locatie waar ze volgens de respectievelijke fonteincommissies waar ze zouden moeten worden geplaatst. De elf ontwerpen van evenzovele internationale kunstenaars zijn zeer divers. Hetzelfde geldt voor de reacties van de inwoners van de steden zelf. In een aantal steden is er vooral lof over het ontwerp, maar in bijvoorbeeld Workum en Sneek is er veel verontwaardiging.

Het CDA vraagt verduidelijking aan Gedeputeerde Staten over een aantal punten binnen dit proces. Onder meer in hoeverre de bevolking betrokken is geweest bij de ontwerpen van de fonteinen en of er afspraken zijn gemaakt over de duurzaamheid van de fonteinen. Ter illustratie: het gekozen hout van de fontein in Workum is maar 10 jaar houdbaar en een groep inwoners is niet content met de plaatsing aan de ingang van de passantenhaven. De inwoners van Sneek kwamen middels een petitie in opstand tegen de locatie van de fontein onder de rook van de Waterpoort, het icoon van de watersportstad.

Daarnaast bevreemdt het het CDA dat er geen Friese kunstenaars bij het project zijn betrokken.