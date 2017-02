Eerste deelnemers de zilveren bal zijn bekend

Op 17 februari organiseren de Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met de Nevobo een trainersclinic voor vt2-vt3 volleybaltrainers en een thema-avond voor ouders met sportende kinderen.

Lange leve de Sportouder

Op 17 februari is er een interactieve thema-avond voor ouders van sportende kinderen door Allard Jongsma van trainerleert.nl. Hij kijkt samen met de ouders naar de rol die zij spelen in het sportplezier en de ontwikkeling van hun kinderen. Aan de hand van filmpjes, voorbeelden en discussies krijgen ouders concrete handvatten voor het begeleiden van hun sportende kinderen. De workshop is ook interessant voor trainers en coaches die zoeken naar de rol van ouders bij wedstrijden en trainingen. Uiteraard is er ook ruimte om even bij de trainersclinic van Petra Groenland te kijken. De Thema- avond is van 19:30 – 21:30 uur in Sporthal de Sândobbe in Koudum. U kunt u aanmelden voor deze avond via sport.sudwestfryslan.nl. Deelname is gratis.

Trainersclinic door Petra Groenland

Daarnaast is er op 17 februari een trainersclinic voor vt2-vt3 volleybaltrainers. De clinic wordt gegeven door Petra Groenland. Als trainster van VC Sneek en het Regionaal Talent Centrum (RTC) volleybal in Sneek heeft Petra een schat aan kennis en ervaring. Door het volgen van deze clinic krijgt u als trainer 3 licentiepunten. De trainersclinic is van 19:30 – 21:30 uur in Sporthal de Sândobbe in Koudum. U kunt u aanmelden voor deze avond via sport.sudwestfryslan.nl. Deelname is gratis. Op 17 maart is er een tweede trainersclinic van Petra Groenland, deze is voor trainers van alle niveaus.