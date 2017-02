Betrokkenheid leerlingen op Dag van de Jeugdraad SWF groot

IJlst – Op dinsdag 7 februari 2017 werd in de zaal van het voormalige gemeentehuis van de gemeente Wymbritseradiel de ‘Dag van de Jeugdraad! georganiseerd. Deze gehele dag was een initiatief van de gemeenteraad Súdwest-Fryslãn in samenwerking met drie scholen, waaronder de RSG Magister Alvinus, het Bogerman en het Marne College. Doel van deze dag was om jongeren bij de (lokale) politiek te betrekken. In het gemeentehuis in IJlst hebben de leerlingen de hele dag gewerkt aan vraagstukken die onder meer in het teken stonden van verbetering van het milieu.

De dag werd geopend in de raadszaal van het gemeentehuis waar Ale Ypma, communicatieadviseur voor de gemeenteraad, uitlegde wat het programma inhield en wat de bedoeling was. Vervolgens werden de leerlingen in vier groepen ingedeeld waarbij elke groep een van de twee onderwerpen kreeg toegewezen. Deze twee onderwerpen waren duurzaamheid en jongeren & politiek.

Bij het onderwerp duurzaam gingen de twee groepen die daarvoor waren samengesteld bezig met ideeën voor het terugdringen van zwerfafval en het stimuleren van het scheiden van afval. Deze groepen hebben apart van elkaar plannen uitgewerkt en deze later op de dag aan de jeugdraad gepresenteerd.

Twee andere groepen waren druk bezig met plannen om de jongeren in onze gemeente meer te betrekken bij de lokale politiek. Er werd in de lokalen flink gediscussieerd en uiteindelijk kwamen beide groepen tot een concreet plan, waar later op de dag nog over gedebatteerd zou worden.

Pitch

Nadat de voorstellen volledig waren uitgewerkt, de zogeheten pitch van elke partij was voorbereid, en de wethouders zich gereed hadden gemaakt kon het debat rond half twee beginnen. Voorzitter bij dit debat was wethouder Stella van Gent en zij liet de twee groepen van het onderwerp duurzaamheid als eerste aan het woord.

Duurzaamheid

De eerste groep kwam met een voorstel om met samenwerking tussen de gemeente en scholen “Greenteams” voor en door jongeren op te stellen. Deze greenteams zouden dan op lokaal niveau een bijdrage moeten leveren aan het verminderen van het zwerfafval. De motivatie om bij zo’n greenteam aan te sluiten was bijvoorbeeld het opdoen van kennis. De tweede groep kwam met een soortgelijk idee met als belangrijkste verschillen dat zij zich naast het letterlijk alleen opruimen van afval ook richten op preventief werken door middel van voorlichtingen. Daarnaast hadden zij als tegenprestatie bedacht om de leerlingen die hier aan mee zouden werken een certificaat te geven ten teken dat zij zich verdienstelijk hadden gemaakt in buitenschoolse activiteiten. Uiteindelijk kwam er een leerlinge van de Bogerman met het lumineuze idee om deze twee plannen samen te voegen tot een integraal plan waarop de jeugdraad en de wethouder enthousiast reageerden!

Jongeren en politiek

Na het punt duurzaam kwam het onderwerp jongeren en politiek aan bod. Het concept van de derde groep was om op de scholen van onze gemeente debatclubs te organiseren en van daaruit een nieuwe Friese jeugdraad op te richten. Door deze Friese jeugdraad zouden de jongeren meer grip krijgen op wat er in onze regio daadwerkelijk gebeurt voor de jongeren. Tenslotte zijn de jongeren van vandaag de bestuurders en politici van de toekomst en zouden ze alleen al daarom mee moeten kunnen praten over politieke zaken. De gemeente zou in de optiek van de leerlingen moeten faciliteren in het lanceren van deze debatclubs op de scholen en het ondersteunen van de daaruit voortkomende Súdwest-Friese jeugdraad. Dit voorstel werd aangenomen door de jeugdraad.

De vierde en laatste groep presenteerde een vergelijkbaar concept met dien verstande dat zij de Jeugdraad wilden lanceren via social media. Ook waren zij van mening dat de leerlingen een compensatie verdienen voor de reiskosten om ook het voorstel aantrekkelijker te maken. Verder vonden zij dat er in tegenstelling tot 2011 een duidelijk/goed bestuur moest komen met een penningmeester, voorzitter enz. Dit voorstel is niet door de jeugdraad gekomen.

Er was overigens in 2011 ook al een poging tot een Friese jeugdraad, maar die was helaas een niet lang leven beschoren. De argumentatie waarom het deze keer wel zou moeten lukken was dat het beter gepromoot zou worden door onder andere het oprichten van de debatclubs

Aan de dag van de Jeugdraad deden ambtenaren, raadsleden, trainees en docenten mee om de leerlingen op een professionele manier te begeleiden.

Verder over deze politieke dag

Elke school had 10 leerlingen en een leraar om hun te vertegenwoordigen

Elke school vormde in deze jeugdraad en soort fractie

Het hele debat was vergelijkbaar met een echt wetsvoorstel in de gemeenteraad

Uiteindelijk zijn er twee voorstellen doorgevoerd

Elk van de vier groepen had een pitchmaker en een wethouder

Foto Gemeente Súdwest-Fryslân